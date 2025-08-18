"Zełenski może zakończyć wojnę". Wpis Trumpa i ani słowa o agresorze

Trump: Zełenski może zakończyć wojnę Źródło: TVN24

Trzy dni temu prezydent USA Donald Trump rozmawiał na Alasce z rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem. W poniedziałek spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Białym Domu. Do Waszyngtonu wybierają się również europejscy przywódcy, w tym m.in. kanclerz Niemiec Friedrich Merz, przewodnicząca KE Ursula von der Leyen, fiński prezydent Alexander Stubb, prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Włoch Giorgia Meloni, sekretarz generalny NATO Mark Rutte oraz premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer.

W poniedziałek nad ranem Donald Trump stwierdził, że "Zełenski może zakończyć wojnę z Rosją niemal natychmiast, jeśli zechce, albo może kontynuować walkę". W nocy przed przylotem Zełenskiego do Stanów Zjednoczonych Kreml przypuścił kolejny atak rakietowy na ukraińskie miasta i infrastrukturę cywilną.

Trump: niektóre rzeczy nigdy się nie zmieniają

Prezydent USA odniósł się także do kwestii członkostwa Ukrainy w NATO.

"Pamiętajcie, jak to się zaczęło. Nie ma mowy o powrocie. Obama oddał Krym (12 lat temu, bez jednego wystrzału!) i NIE MA mowy o przystąpieniu Ukrainy do NATO. Niektóre rzeczy nigdy się nie zmieniają!!!" - oświadczył Trump we wpisie w mediach społecznościowych.

Wcześniej agencja Reutera i AFP donosiły, że strona amerykańska, jako jedną z gwarancji bezpieczeństwa, miała zaproponować władzom w Kijowie, za uprzednią zgodą Putina, mechanizm podobny do art. 5., jednak bez przyjmowania Ukrainy do Północnoatlantyckiego.

W kolejnym wpisie amerykański przywódca skomentował też planowaną wizytę europejskich przywódców w Waszyngtonie. "Jutro wielki dzień w Białym Domu. Nigdy nie gościliśmy tylu europejskich przywódców naraz. To dla mnie wielki zaszczyt ich gościć!!!" - stwierdził.

