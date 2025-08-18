Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Zełenski może zakończyć wojnę". Wpis Trumpa i ani słowa o agresorze

Donald Trump
Trump: Zełenski może zakończyć wojnę
Źródło: TVN24
Prezydent Ukrainy Zełenski może zakończyć wojnę z Rosją niemal natychmiast, jeśli zechce, albo może kontynuować walkę - napisał prezydent USA Donald Trump. Podkreślił, że "nie ma mowy o przystąpieniu Ukrainy do NATO". We wpisie ani słowem nie wspomniał o odpowiedzialności agresora - Rosji - za wybuch tej wojny.

Trzy dni temu prezydent USA Donald Trump rozmawiał na Alasce z rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem. W poniedziałek spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Białym Domu. Do Waszyngtonu wybierają się również europejscy przywódcy, w tym m.in. kanclerz Niemiec Friedrich Merz, przewodnicząca KE Ursula von der Leyen, fiński prezydent Alexander Stubb, prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Włoch Giorgia Meloni, sekretarz generalny NATO Mark Rutte oraz premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer.

W poniedziałek nad ranem Donald Trump stwierdził, że "Zełenski może zakończyć wojnę z Rosją niemal natychmiast, jeśli zechce, albo może kontynuować walkę". W nocy przed przylotem Zełenskiego do Stanów Zjednoczonych Kreml przypuścił kolejny atak rakietowy na ukraińskie miasta i infrastrukturę cywilną.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Prezydent Ukrainy o "historycznej decyzji" Amerykanów

Prezydent Ukrainy o "historycznej decyzji" Amerykanów

"Jeśli ten morderca nie zostanie ukarany, to zagrożona będzie cała Europa, w tym Polska"

"Jeśli ten morderca nie zostanie ukarany, to zagrożona będzie cała Europa, w tym Polska"

Polska

Trump: niektóre rzeczy nigdy się nie zmieniają

Prezydent USA odniósł się także do kwestii członkostwa Ukrainy w NATO.

"Pamiętajcie, jak to się zaczęło. Nie ma mowy o powrocie. Obama oddał Krym (12 lat temu, bez jednego wystrzału!) i NIE MA mowy o przystąpieniu Ukrainy do NATO. Niektóre rzeczy nigdy się nie zmieniają!!!" - oświadczył Trump we wpisie w mediach społecznościowych.

Wcześniej agencja Reutera i AFP donosiły, że strona amerykańska, jako jedną z gwarancji bezpieczeństwa, miała zaproponować władzom w Kijowie, za uprzednią zgodą Putina, mechanizm podobny do art. 5., jednak bez przyjmowania Ukrainy do Północnoatlantyckiego.

"Artykuł 5." dla Ukrainy? Kanclerz Niemiec zabrał głos
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Artykuł 5." dla Ukrainy? Kanclerz Niemiec zabrał głos

W kolejnym wpisie amerykański przywódca skomentował też planowaną wizytę europejskich przywódców w Waszyngtonie. "Jutro wielki dzień w Białym Domu. Nigdy nie gościliśmy tylu europejskich przywódców naraz. To dla mnie wielki zaszczyt ich gościć!!!" - stwierdził. 

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: os/ads

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Will Oliver/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
Donald TrumpWołodymyr ZełenskiUkrainaWojna w UkrainieKijówRosjaPółwysep KrymskiUSAWładimir PutinAlaskaWaszyngton
Czytaj także:
Petr Fiala
Premier Czech o tym, co "będzie niezbędne dla dalszych negocjacji"
Świat
imageTitle
Świątek poznała finałową rywalkę. Ma na nią patent
EUROSPORT
Wypadek (zdjęcie ilustracyjne)
Tragiczne dwa dni na drogach. Policja podała statystyki
Polska
Renata Janik, marszałkini województwa świętokrzyskiego
Umowa z firmą zięcia i dwa aneksy. Renata Janik nie pamięta
Piotr Szostak
Charków
Rosjanie zaatakowali Charków. Zabili dwulatka
Świat
Biały Dom, Waszyngton, USA
Przywódcy lecą na rozmowy z Trumpem, sukces Świątek, szalejące pożary
TO WARTO WIEDZIEĆ
Biały Dom
Najpierw rozmowa w cztery oczy, później dołączą inni. Jest harmonogram
Świat
epa12195486
Zełenski dotarł do Waszyngtonu. "Pokój musi być trwały"
Świat
Będzie pogodnie
Taki będzie pierwszy dzień tygodnia
METEO
pap_20100404_0ZN
Koniec poszukiwań 9-latka
Polska
imageTitle
Triumf Czechów w mistrzostwach świata w rowerowej jeździe na orientację
EUROSPORT
imageTitle
Legia zaskoczona. Beniaminek wciąż niepokonany
EUROSPORT
imageTitle
Pierwszy hit dla Arsenalu. Przesądził błąd bramkarza
EUROSPORT
Pożary w Hiszpanii
Premier przerywa urlop. "Przed nami jeszcze kilka trudnych dni"
METEO
Zełesnki w Brukseli
Prezydent Ukrainy o "historycznej decyzji" Amerykanów
Świat
imageTitle
Radomscy kibice odpowiedzieli na prowokację Izraelczyków. Rośnie napięcie
EUROSPORT
imageTitle
Wielki powrót, potem dominacja Świątek. Ma premierowy finał w Cincinnati
EUROSPORT
Powodzie w Pakistanie
Setki ofiar powodzi. "Ci, którzy przeżyli, oszaleli"
METEO
Farmakolog kliniczny dr Leszek Borkowski
Jest ich mniej niż szpitali, a pełnią ważną funkcję
Marek Nowicki
Władimir Putin
"Jeśli ten morderca nie zostanie ukarany, to zagrożona będzie cała Europa, w tym Polska"
Polska
imageTitle
Historyczne osiągnięcie hiszpańskiego napastnika
Najnowsze
pociag noc shutterstock_767205820
Chłodna noc, dzień przyniesie komfort termiczny
METEO
imageTitle
Stoch naładowany pozytywną energią
EUROSPORT
Tragiczny wypadek w miejscowości Czaple Stare
"Z niewiadomych przyczyn" zjechał na lewy pas. Nie żyją dwie osoby
Opole
Donald Tusk, Karol Nawrocki
Kto z Polski poleci do Waszyngtonu? "Tutaj nie ma miejsca na rywalizację"
Świat
imageTitle
Żyła wierzy w nowego trenera skoczków. "Wszystko idzie tak, jak powinno iść"
Najnowsze
Alaksandr Łukaszenka
Trump o "potężnym przywódcy" i uwalnianiu więźniów
Świat
Dławigad amerykański
Ornitologiczna sensacja na północy USA
METEO
imageTitle
Niespodzianka w meczu Chelsea. Uratował ją "mało znany przepis"
EUROSPORT
Wypadek (zdjęcie ilustracyjne)
Koniec utrudnień. Autostrada A1 w kierunku Katowic znowu przejezdna
Łódź

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica