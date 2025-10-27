Trump wykluczył kandydowanie na wiceprezydenta USA w 2028 roku

Trump wyklucza kandydowanie na wiceprezydenta USA w 2028 r. Źródło: CNN

Prezydent Stanów Zjednoczonych odbywał w poniedziałek podróż z Malezji do Japonii. Na pokładzie Air Force One został zapytany przez dziennikarzy, czy myślał o tym, by w 2028 roku kandydować na urząd wiceprezydenta. Jak podaje agencja Reutera, wykluczył ten pomysł. Stwierdził, że "mógłby", lecz nie wydaje mu się to właściwe. - Myślę, że ludziom by się to nie spodobało - mówił reporterom Trump. - To zbyt sprytne. To nie byłoby w porządku.

Trump w wyborach na wiceprezydenta?

Jak zauważa Reuters, Trump "wielokrotnie flirtował" z pomysłem pełnienia urzędu dłużej niż pozwala na to konstytucja. Niektórzy jego zwolennicy sugerowali, że jednym ze sposobów na obejście konstytucyjnego zakazu byłoby wystartowanie Trumpa w wyborach na wiceprezydenta. Gdyby inny kandydat ubiegający się o urząd prezydenta zrezygnował z niego, to pozwoliłoby Trumpowi ponownie zostać głową państwa.

Konstytucjonaliści twierdzą jednak, że Trump nie może ubiegać się o urząd wiceprezydenta. Dwunasta poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych stanowi: "Nikt, kto zgodnie z Konstytucją nie spełnia warunków niezbędnych do pełnienia urzędu prezydenta, nie będzie mógł zostać wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych".

Czy nie wyklucza startowania na urząd prezydenta

Reporterzy zapytali też Trumpa, czy nie wyklucza startowania na urząd prezydenta. - Czy nie wykluczam? To znaczy będziecie musieli mi powiedzieć - odrzekł. Reuters zauważa, że odmówił jednoznacznego stwierdzenia, że ​​nie będzie ubiegał się o trzecią kadencję. Podsyca to spekulacje na temat tego, w jaki sposób Trump mógłby chcieć przedłużyć sprawowanie urzędu.

- Nie myślałem o tym zbyt wiele. Chciałbym to zrobić. Mam najlepsze wyniki w sondażach w historii - mówił dalej Trump. Ale jako swoich następców zasugerował obecnego wiceprezydenta J.D. Vance'a i sekretarza stanu Marco Rubio, określając ich jako "wspaniałych" i "niepowstrzymanych". - Mogę wam tylko powiedzieć, że mamy świetną grupę ludzi, a oni nie - skomentował, odnosząc się do demokratów.

Steve Bannon o "planie"

Stacja BBC zauważa, że w zeszłym tygodniu były strateg Trumpa, Steve Bannon przyznał w wywiadzie dla "The Economist", że istnieje "plan" mający na celu zapewnienie 79-letniemu prezydentowi kolejnej kadencji. - Trump zostanie prezydentem w 2028 roku i ludzie powinni się z tym pogodzić - powiedział Bannon. - W odpowiednim czasie przedstawimy plan. Plan istnieje.

Dodał, że Trump jest "narzędziem boskiej woli", powtarzając przy tym słowa, których sam Trump czasami używał.

