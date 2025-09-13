Logo strona główna
Świat

Donald Trump: wojna w Ukrainie zakończy się przy stole negocjacyjnym

Donald Trump
Trump o rosyjskich dronach: nie chcę nikogo bronić
Źródło: TVN24
Zdaniem Donalda Trumpa wojna w Ukrainie zakończy się przy stole negocjacyjnym, nie na polu walki. W jego ocenie w ciągu ostatnich trzech miesięcy udało się zrobić większy postęp w kierunku zakończenia działań zbrojnych niż za prezydentury Joe Bidena. Keith Kellogg, przedstawiciel prezydenta USA w sprawie wojny w Ukranie, uważa, że negocjacje pokojowe są na ostatniej prostej.

Stany Zjednoczone intensywnie pracują na rzecz pokoju, a wojna zakończy się nie na polu walki, lecz przy stole negocjacyjnym - oświadczył prezydent USA Donald Trump w przesłaniu wideo do uczestników odbywającej się w Kijowie konferencji Jałtańskiej Strategii Europejskiej (YES). Zdaniem Trumpa jego administracja lepiej pracuje dla pokoju, niż robiła to ekipa Joe Bidena.

- W ciągu ostatnich trzech miesięcy osiągnęliśmy większy postęp w kierunku pokoju niż Joe Biden przez całe trzy lata. (...) Mam nadzieję, że uda nam się powstrzymać zabijanie i doprowadzić świat do pokoju - powiedział Trump w sobotę do uczestników konferencji zorganizowanej pod tytułem "Jak zakończyć wojnę".

Prezydent USA ponownie określił jako owocne swoje spotkanie z przywódcą Rosji Władimirem Putinem w sierpniu na Alasce oraz jako bardzo pozytywny zorganizowany kilka dni później szczyt z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i przywódcami europejskimi w Białym Domu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Marco Rubio
Sekretarz stanu USA o rosyjskich dronach
Donald Trump
Trump: jeśli NATO zrobi, jak mówię, wojna szybko się skończy
BIZNES
Rada Bezpieczeństwa
"Rosjanie usłyszeli, że zderzają się z całym światem"

Keith Kellogg chwali bohaterstwo Ukraińców

Specjalny przedstawiciel prezydenta USA Keith Kellogg, który osobiście wziął udział w konferencji YES, oświadczył, że uregulowanie wojny rozpętanej przez Rosję przeciwko Ukrainie okazało się znacznie trudniejsze, niż oczekiwano. Dodał jednak, że pozostaje optymistą co do perspektyw takiego rozwiązania dzięki determinacji ukraińskich obrońców, rosnącej jedności zachodnich partnerów oraz przywództwu Donalda Trumpa.

Zdaniem Kellogga, biorąc pod uwagę bohaterstwo Ukraińców, gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy nie polegają na obecności zachodnich wojsk lądowych, ale na środkach wsparcia: logistycznym, powietrznym, wywiadowczym, w czym USA są silne. Jednocześnie specjalny przedstawiciel Trumpa dodał, że aby zapewnić te gwarancje, trzeba osiągnąć zawieszenie broni - i to jest kluczowy punkt na przyszłość.

W kwestii wsparcia partnerów Kellogg stwierdził, że tak silnego sojuszu Europy i USA nie było od czasów II wojny światowej, podkreślając wkład liderów Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Włoch.

"To nie Ukraińcy są przeszkodą w postępie (do pokoju - red.). Władimir Putin jest przeszkodą, Rosja jest przeszkodą w osiągnięciu tego celu. I mówię, że to trudne, ponieważ próbujemy skłonić obie strony do współpracy. Prezydent Trump jest temu oddany - wyjaśnił Kellogg.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Keith Kellog
Kellogg "był w drodze do Polski" w momencie wtargnięcia rosyjskich dronów
Polska
Radosław Sikorski spotkał się z generałem Keithem Kelloggiem
Generał Kellogg o "przyjacielu" z Polski
Konkret24. Koalicja chętnych, czyli kto? Po co powstała? Wyjaśniamy
Koalicja chętnych. Kto i w jakim celu się spotykał
Zuzanna Karczewska

"To najcięższa część walki. Jesteśmy na ostatnich 10 jardach"

Keith Kellogg przypomniał, że paryskie negocjacje pokojowe dotyczące zakończenia wojny w Wietnamie trwały latami, ale jego zdaniem rozmowy w sprawie zakończenia wojny Rosji przeciwko Ukrainie znajdują się na ostatniej prostej i dlatego są tak trudne. - To najcięższa część walki. Jesteśmy na ostatnich 10 jardach. Ale myślę, że jesteśmy niezwykle blisko - zaznaczył.

Według przedstawiciela prezydenta USA bohaterstwo ukraińskich żołnierzy oraz spójność zachodniego sojuszu powinny zmusić Putina, by usiadł przy stole negocjacyjnym i przekonać go, że to gra o sumie zerowej. Doprecyzował też, że Trump ma własne spojrzenie na to, w jakim kierunku chce podążać. - Ale myślę, że wszyscy zmierzają we właściwym kierunku - podsumował Kellogg.

Konferencja Jałtańska Strategia Europejska YES "Jak zakończyć wojnę" została zorganizowana w piątek i sobotę w Kijowie przez Fundację Wiktora Pinczuka.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Ukraina ostrzega o nielegalnej działalności Rosji. "Niedopuszczalne"

Ukraina ostrzega o nielegalnej działalności Rosji. "Niedopuszczalne"

"Powiem mu: słuchaj, twój prezydent już zdecydował". Sikorski w USA

"Powiem mu: słuchaj, twój prezydent już zdecydował". Sikorski w USA

Polska

Autorka/Autor: fil/tr

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/YURI GRIPAS / POOL

TAGI:
Donald TrumpUkrainaWojna w UkrainieRosjaPolityka zagraniczna USA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica