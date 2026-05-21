Świat Decyzja Trumpa w sprawie żołnierzy USA w Polsce

Trump: Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe pięć tysięcy żołnierzy

Donald Trump poinformował o swojej decyzji w czwartek na platformie Truth Social. "W związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski, Karola Nawrockiego, którego z dumą poparłem, oraz naszymi relacjami z nim, z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe 5000 żołnierzy" - napisał.

Wpis Donalda Trumpa na platformie Truth Social z 21 maja 2026 roku Źródło zdjęcia: truthsocial.com/@realDonaldTrump

Wcześniej, w środę rzecznik Pentagonu Sean Parnell potwierdził w oświadczeniu, że Departament Wojny USA zdecydował o zmniejszeniu liczby tak zwanych Brygadowych Zespołów Bojowych stacjonujących w Europie z czterech do trzech. Wyjaśnił, że skutkiem zmniejszenia obecności amerykańskiej armii na kontynencie będzie również "tymczasowe opóźnienie rozmieszczenia sił amerykańskich w Polsce".

Korespondent "Faktów" TVN w USA Marcin Wrona zaznaczył, że na razie nie wiadomo, czy chodzi o pięć tysięcy żołnierzy ponad te wstrzymane cztery tysiące z bazy Fort Hood. - Nie wiadomo, kiedy i na jakiej zasadzie mają się ci żołnierze pojawić - dodał.

We wtorek szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem. Wicepremier oświadczył później, że "żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła". Hegseth miał też potwierdzić, że "Polska może liczyć na Stany Zjednoczone".

