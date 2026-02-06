Logo strona główna
Świat

Trump: zastrzegam sobie prawo do militarnego zabezpieczenia naszej obecności na wyspie

Największa wyspa archipelagu Czagos Diego Garcia
Archipelag Czagos na nagraniach archiwalnych
Źródło: Reuters
Donald Trump powiedział w rozmowie z brytyjskim premierem Keirem Starmerem, że "zastrzega sobie prawo do militarnego zabezpieczenia i wzmocnienia" amerykańsko-brytyjskiej bazy wojskowej na wyspie Diego Garcia. Wyspa ta wchodzi w skład archipelagu Czagos, który Brytyjczycy zwracają Mauritiusowi.

Prezydent USA Donald Trump oświadczył we wpisie na Truth Social, że odbył "bardzo produktywną" rozmowę ze Starmerem na temat wyspy Diego Garcia. W 2025 roku Wielka Brytania zgodziła się oddać je Mauritiusowi, jednocześnie podpisując umowę o 99-letniej dzierżawie bazy wojskowej na tej wyspie.

"Rozumiem, że umowa zawarta przez premiera Starmera, zdaniem wielu, była najlepsza, jaką mógł zawrzeć. Jednakże, jeśli umowa dzierżawy, kiedyś w przyszłości, się rozpadnie lub ktokolwiek zagrozi lub narazi na niebezpieczeństwo operacje i siły USA w naszej bazie, zastrzegam sobie prawo do militarnego zabezpieczenia i wzmocnienia amerykańskiej obecności na Diego Garcii" - napisał Trump.

"Niech będzie wiadome, że nigdy nie pozwolę, aby nasza obecność w tak ważnej bazie została podważona lub zagrożona fałszywymi roszczeniami lub bzdurami ekologicznymi" - dodał.

"(Starmer i Trump) zgodzili się również co do znaczenia porozumienia o zabezpieczeniu wspólnej bazy brytyjsko-amerykańskiej na wyspie Diego Garcia, która pozostaje kluczowa dla podzielanych interesów w sferze bezpieczeństwa. Uzgodnili, że Wielka Brytania i Stany Zjednoczone będą nadal ściśle współpracować w zakresie wdrażania porozumienia" - napisano w komunikacie opublikowanym przez Downing Street.

Wielka Brytania przekazuje Wyspy Czagos Mauritiusowi

W maju 2025 roku rząd Starmera sfinalizował wynegocjowaną przez poprzedni rząd w Londynie umowę o przekazaniu Czagos Mauritiusowi, bo - jak twierdził brytyjski premier - Wielka Brytania nie miałaby realnej szansy na wygranie sprawy przed międzynarodowym trybunałem.

Największa wyspa archipelagu Czagos Diego Garcia
Największa wyspa archipelagu Czagos Diego Garcia
Źródło: USGS/NASA Landsat data/Orbital Horizon/Gallo Images/Getty Images

Już w 2019 roku Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w niewiążącym orzeczeniu zdecydował, że Wielka Brytania ma obowiązek zwrócić wyspy Mauritiusowi.

Trump pierwotnie poparł porozumienie zawarte przez Starmera, lecz w obliczu dążeń do pozyskania duńskiej Grenlandii nazwał je potem "aktem wielkiej głupoty". Użył też tego przypadku jako argumentu, że Stany Zjednoczone muszą mieć suwerenność nad Grenlandią, bo żadna inna forma nie zagwarantuje stałej obecności wojskowej USA na największej wyspie świata.

pc

Opracował Adam Styczek/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: USGS/NASA Landsat data/Orbital Horizon/Gallo Images/Getty Images

USAWielka BrytaniaDonald TrumpKeir StarmerMauritius
