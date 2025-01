"Lepsze przemówienie" dla "piękniejszej publiczności". Trump po raz drugi 

Nowo zaprzysiężony prezydent Donald Trump nieoczekiwanie wygłosił na Kapitolu drugie przemówienie. Wystąpił przed zwolennikami, którzy zebrali się w Kongresie, ale nie mogli obserwować na żywo głównej ceremonii. - Jesteście młodszą, o wiele piękniejszą publicznością niż ta, przed którą przed chwilą występowałem - powiedział Trump. Przyznał, że celowo nie zdecydował się na większą krytykę administracji Joe Bidena, aby przemówienie inauguracyjne było "piękne i łączące". W drugim przemówieniu zdecydował się na wytknięcie błędów byłego prezydenta, ale także na anegdoty i żarty.

NA ANTENIE TVN24, TVN24 BiS I W TVN24 GO TRWA WYDANIE SPECJALNE

W Waszyngtonie trwają uroczystości związane z oficjalnym przejęciem władzy w USA przez Donalda Trumpa. Po zaprzysiężeniu Trump wygłosił kilkudziesięciominutowe przemówienie, w którym zapowiadał "złoty wiek Ameryki". Niewiele miejsca poświęcił polityce zagranicznej. Podkreślił między innymi, że sukces Ameryki będzie mierzony nie tylko wygranymi wojnami, ale także tymi, w które Stany Zjednoczone się "nie zaangażują".

Niedługo po inauguracji i odprowadzeniu Bidenów do śmigłowca, Trump przemówił ponownie w Emancipation Hall w Kapitolu do członków Kongresu i innych gości, którzy nie mogli śledzić głównych uroczystości na żywo. Drugie przemówienie było zdecydowanie mniej poważne.

Trump: jesteście młodszą, o wiele piękniejszą publicznością, niż ta, przed którą przed chwilą występowałem Reuters

Donald Trump przyznał, że przeniesienie uroczystości do wnętrza Kapitolu z powodu niskiej temperatury było dobrym pomysłem. - Bylibyście absolutnie nieszczęśliwi na dworze, słońce było zdradzieckie - powiedział.

- Jesteście młodszą, o wiele piękniejszą publicznością niż ta, przed którą przed chwilą występowałem. (...) Chcę, żeby wszyscy ci ważni ludzie mówili, że jesteście potężniejsi niż oni, wyglądacie lepiej niż oni, a ja was absolutnie kocham - przywitał tłum nowy prezydent. - Chciałbym, żeby to nie trafiło do protokołu - zażartował.

Trump: szkoda, że nam się lepiej nie układało między republikanami a demokratami Reuters

Trump krytykuje ostatnią decyzję Bidena

Prezydent Donald Trump zareagował na ułaskawienia prezydenta Joe Bidena w ostatnich godzinach jego urzędowania. Biden ułaskawi dr. Anthony'ego Fauciego, emerytowanego generała Marka Milleya oraz członków komisji w Izbie Reprezentantów, która prowadziła postępowanie ws. ataku na Kapitol z 6 stycznia 2021 roku. Przyznał, że miał wspomnieć o tym w przemówieniu inauguracyjnym, ale zdecydował się, aby tamto przemówienie było "piękne i łączące".

Donald Trump przemówił drugi raz w Kapitolu EPA/Al Drago / POOL

Trump obsypywał pochwałami spikera Izby Reprezentantów Mike'a Johnsona, nazywając go "człowiekiem, którego lubią wszyscy. - Nigdy nie spotkałem takiego człowieka - mówił prezydent.

Donald Trump stwierdził, że to "ogromne szczęście", że poprzednie przemówienie było łagodne i mógł z Melanią odprowadzić Jill i Joe Bidenów do śmigłowca. - To było z czystego szacunku - powiedział. - Szkoda, że lepiej się nie układało pomiędzy republikanami a demokratami - dodał.

Trump: nie powinienem tego mówić, bo dostanę za to po łbie

Na koniec Trump stwierdził, że "to było lepsze przemówienie niż te, które dał na górze". - Miałem parę rzeczy do powiedzenia, były bardzo kontrowersyjne - zaznaczył.

Podziękował wszystkim zgromadzonym, między innymi jego żonie, Melanii. - Mam tutaj pierwszą damę, która jest cudowna, naprawdę świetna. Nie powinienem tego mówić, bo dostanę za to po łbie, ale naprawdę strasznie ją bolą stopy. No widzicie jakie ma szpile - mówił Donald Trump, zwracając uwagę zebranych na buty pierwszej damy.

Trump wspomniał, że gdy jego żona, Melania, jest zła, zwraca się do niego "panie prezydencie" Reuters

Opowiadał, że mieli już wychodzić z Kapitolu, kiedy ktoś zapytał, czy nie zechce przywitać się z osobami, które zgromadziły się w Emancipation Hall. Wtedy Melania miała powiedzieć: "Kochany, kocham cię bardzo, ale strasznie bolą mnie nogi". - Zapytałem się, czy da radę, a ona powiedziała, że damy radę i przyjdziemy do ludzi - opowiadał nowy prezydent.

- Poszliśmy do śmigłowca, pożegnaliśmy Bidenów. Wiatr wiał jak dziki, Melania trzymała kapelusz, bo prawie go zdmuchnęło - mówił.

Zażartował też, że gdy Melania jest na niego zła, wtedy zwraca się do niego per "panie prezydencie".

Skwitował, że dał przemówienie "all inclusive". - Wiecie, jakie są gorsze? "Dziękujemy za to, że tu jesteście, pa, pa, na razie". Ale ja wam dałem pełne all inclusive. Dziękuję wam wszystkim bardzo - zakończył Trump.

Autorka/Autor:ek

Źródło: TVN24, CNN