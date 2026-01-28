Kolejna amerykańska armada płynie w kierunku Iranu. "Mam nadzieję, że pójdą na układ"

Trump: mamy mnóstwo okrętów płynących w stronę Iranu, tak na wszelki wypadek

O kolejnych amerykańskich okrętach zmierzających na Bliski Wschód prezydent USA Donald Trump poinformował w przemówieniu w Clive w stanie Iowa. - A propos, kolejna piękna armada płynie właśnie w kierunku Iranu. Mam nadzieję, że pójdą na układ (w sprawie programu jądrowego - red.). Powinni byli zawrzeć układ za pierwszym razem - mówił Trump

Donald Trump Źródło: PAP/EPA/MATTHEW PUTNEY

Prezydent USA już wcześniej informował o przesunięciu jednej "armady" w region Bliskiego Wschodu - grupy uderzeniowej lotniskowca USS Abraham Lincoln. Nie jest dotąd jasne, jakie kolejne okręty zostały skierowane do regionu, lecz wcześniejsze doniesienia, m.in. Fox News, mówiły, że ze swoich portów w ostatnich tygodniach wypłynęły dwa inne lotniskowce - USS Theodore Roosevelt z San Diego i USS George H.W. Bush.

Trump: Iran chce zawrzeć porozumienie

Trump mówił wcześniej, że okręty zostały skierowane do regionu, by dać mu opcje uderzenia na Iran, choć zaznaczał, że woli rozwiązanie dyplomatyczne. - Oni chcą zawrzeć porozumienie. Wiem o tym. Wiele razy dzwonili. Chcą rozmawiać - twierdził prezydent w niedzielę.

Amerykańscy urzędnicy podkreślają, że potencjalna umowa w sprawie irańskiego programu jądrowego musiałaby obejmować pozbycie się przez Iran całego wzbogaconego uranu, ograniczenie irańskich zapasów pocisków rakietowych dalekiego zasięgu, zmianę polityki dotyczącej wspierania podmiotów proxy w regionie oraz zakaz niezależnego wzbogacania uranu w tym kraju. Irańczycy zadeklarowali gotowość do rozmów, ale nie zasygnalizowali gotowości do zaakceptowania tych warunków - napisał portal Axios.

USA gromadzą siły

W obliczu masowych protestów w Iranie Trump wielokrotnie ostrzegał przywódców w Teheranie przed użyciem siły wobec protestujących. Sugerował, że w przeciwnym razie USA mogą dokonać interwencji zbrojnej.

Poza wysłaną w kierunku Iranu armadą, USA skierowały w ten region kolejne samoloty F-15 i F-35, więcej powietrznych tankowców i systemów obrony powietrznej. W reakcji na amerykańskie działania w zeszłą niedzielę opozycyjny serwis Iran International podał, że najwyższy przywódca Iranu Ali Chamenei wprowadził się do specjalnie dla niego przygotowanego podziemnego schronu w Teheranie. Jak poinformował portal, powołując się na dwa źródła zbliżone do rządu, irańscy urzędnicy uznali za wysoce prawdopodobny amerykański atak.

