Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Kolejna amerykańska armada płynie w kierunku Iranu. "Mam nadzieję, że pójdą na układ"

Donald Trump
Trump: mamy mnóstwo okrętów płynących w stronę Iranu, tak na wszelki wypadek
Kolejna piękna armada płynie właśnie w kierunku Iranu - oświadczył prezydent USA Donald Trump. Stany Zjednoczone już wcześniej wysłały jedną armadę na Bliski Wschód, wzmacniają też inne siły w regionie.

O kolejnych amerykańskich okrętach zmierzających na Bliski Wschód prezydent USA Donald Trump poinformował w przemówieniu w Clive w stanie Iowa. - A propos, kolejna piękna armada płynie właśnie w kierunku Iranu. Mam nadzieję, że pójdą na układ (w sprawie programu jądrowego - red.). Powinni byli zawrzeć układ za pierwszym razem - mówił Trump

Donald Trump
Donald Trump
Źródło: PAP/EPA/MATTHEW PUTNEY

Prezydent USA już wcześniej informował o przesunięciu jednej "armady" w region Bliskiego Wschodu - grupy uderzeniowej lotniskowca USS Abraham Lincoln. Nie jest dotąd jasne, jakie kolejne okręty zostały skierowane do regionu, lecz wcześniejsze doniesienia, m.in. Fox News, mówiły, że ze swoich portów w ostatnich tygodniach wypłynęły dwa inne lotniskowce - USS Theodore Roosevelt z San Diego i USS George H.W. Bush.

Trump: Iran chce zawrzeć porozumienie

Trump mówił wcześniej, że okręty zostały skierowane do regionu, by dać mu opcje uderzenia na Iran, choć zaznaczał, że woli rozwiązanie dyplomatyczne. - Oni chcą zawrzeć porozumienie. Wiem o tym. Wiele razy dzwonili. Chcą rozmawiać - twierdził prezydent w niedzielę.

Trump: mamy koło Iranu dużą armadę
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Trump: mamy koło Iranu dużą armadę

Amerykańscy urzędnicy podkreślają, że potencjalna umowa w sprawie irańskiego programu jądrowego musiałaby obejmować pozbycie się przez Iran całego wzbogaconego uranu, ograniczenie irańskich zapasów pocisków rakietowych dalekiego zasięgu, zmianę polityki dotyczącej wspierania podmiotów proxy w regionie oraz zakaz niezależnego wzbogacania uranu w tym kraju. Irańczycy zadeklarowali gotowość do rozmów, ale nie zasygnalizowali gotowości do zaakceptowania tych warunków - napisał portal Axios.

USA gromadzą siły

W obliczu masowych protestów w Iranie Trump wielokrotnie ostrzegał przywódców w Teheranie przed użyciem siły wobec protestujących. Sugerował, że w przeciwnym razie USA mogą dokonać interwencji zbrojnej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Trump grozi, Rosja reaguje

Trump grozi, Rosja reaguje

USA gromadzą siły na Bliskim Wschodzie. Przywódca Iranu zamieszkał w schronie

USA gromadzą siły na Bliskim Wschodzie. Przywódca Iranu zamieszkał w schronie

Poza wysłaną w kierunku Iranu armadą, USA skierowały w ten region kolejne samoloty F-15 i F-35, więcej powietrznych tankowców i systemów obrony powietrznej. W reakcji na amerykańskie działania w zeszłą niedzielę opozycyjny serwis Iran International podał, że najwyższy przywódca Iranu Ali Chamenei wprowadził się do specjalnie dla niego przygotowanego podziemnego schronu w Teheranie. Jak poinformował portal, powołując się na dwa źródła zbliżone do rządu, irańscy urzędnicy uznali za wysoce prawdopodobny amerykański atak.

OGLĄDAJ: Protestują głównie młodzi, odarci z resztek nadziei
pc

Protestują głównie młodzi, odarci z resztek nadziei

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kkop/ads

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/MATTHEW PUTNEY

Udostępnij:
TAGI:
USADonald TrumpIranAjatollah Ali Chamenei
Czytaj także:
Donald Trump
"NYT": bliskie związki z Trumpem stają się balastem dla skrajnej prawicy w Europie
Świat
W nocy na ulice wyjechały posypywarki (zdj. ilustracyjne)
Ostrzeżenia przed oblodzeniem, kłopoty z podjazdem autobusów dwóch linii
WARSZAWA
imageTitle
Mocne słowa Świątek. "Jesteśmy tenisistami czy zwierzętami w zoo?"
EUROSPORT
Kolektura Lotto
Bez szóstki w Lotto. Kumulacja w górę
BIZNES
Gołoledź, zima
Niebezpieczne warunki na drogach. IMGW ostrzega
METEO
imageTitle
Liga Mistrzów przed ostatnią kolejką. Polacy liczą na awans
EUROSPORT
Kuba, Hawana
Trump: Kuba wkrótce upadnie
Świat
Ryga Łotwa zima shutterstock_1681366414
Proklemlowski aktywista skazany na dziesięć lat więzienia
Świat
Peter Szijjarto
Szef MSZ Węgier: dopóki rządzimy, Ukraina nie będzie w Unii
Świat
Prezydent USA Donald Trump
Ta sprawa stała się "beczką prochu". Niespodziewana zmiana w postawie Trumpa
Świat
Irańscy funkcjonariusze przed ambasadą Wielkiej Brytanii w Teheranie
Media: w protestach w Iranie mogło zginąć ponad 36 tysięcy osób
Świat
imageTitle
Pogromczyni Świątek poznała półfinałową rywalkę
EUROSPORT
Francuski lotniskowiec Charles de Gaulle
Francuski lotniskowiec wyruszył na ćwiczenia na Atlantyku
Świat
imageTitle
"Nie mam do siebie pretensji. Jak się gra tak agresywnie, błędy się pojawiają"
EUROSPORT
Atak nożownika w Ustce
Tragedia w Ustce, rosyjski atak na pociąg, poszukiwania Polki na Malcie
TO WARTO WIEDZIEĆ
imageTitle
Świątek nie mogła uwierzyć po tym zagraniu. "Kartka papieru, o włos"
EUROSPORT
imageTitle
Zieliński nie do zatrzymania. Ma półfinał w deblu
EUROSPORT
imageTitle
Świątek żegna się z Melbourne. Rybakina nie do przejścia
EUROSPORT
Iga Świątek
Iga Świątek - Jelena Rybakina w ćwierćfinale Australian Open. Relacja
EUROSPORT
Opady śniegu, pogoda
W części kraju popada śnieg
METEO
imageTitle
Triumf Szwajcara i duża niespodzianka w Schladming
EUROSPORT
imageTitle
Horror w końcówce meczu gospodarzy. Nikt nie był zadowolony
EUROSPORT
imageTitle
Były trener Świątek ostrożny przed ćwierćfinałem. "Każdy wynik jest możliwy"
EUROSPORT
Rosyjskie drony zaatakowały w Ukrainie cywilny pociąg
Rosjanie uderzyli w pociąg pasażerski. "Akt terroryzmu"
Świat
Pomnik Bohaterów Getta w Warszawie, 27.01.2026
"Kiedy prawda prysła i kłamstwo się nie liczy, tak naprawdę można wszystko"
"FAKTY PO FAKTACH"
shutterstock_2239909941
Można zgarnąć 70 milionów złotych w Eurojackpot
BIZNES
Służby odnalazły ciało amerykańskiego studenta porwanego przez fale na Lanzarote
Tragedia na Wyspach Kanaryjskich. Nie żyje amerykański student
METEO
imageTitle
Konkurent "Lewego" zdrowy. Kto zagra w kluczowym meczu Ligi Mistrzów?
EUROSPORT
Szymon Hołownia
Hołownia "nie może patrzeć na to, do czego ta partia została doprowadzona"
"KROPKA NAD I"
Radosław Sikorski
Sikorski do Muska: zarabianie na zbrodniach wojennych może zaszkodzić twojej marce
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica