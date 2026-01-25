Jego rówieśnicy ginęli w Wietnamie, ale Trump uniknął poboru. Pięć razy. Jak mu się to udało?

Trump o sojusznikach w Afganistanie: pozostawali nieco z tyłu, z dala od linii frontu Źródło: Fox News, TVN24

Prezydent USA Donald Trump w wywiadzie dla Fox News skrytykował rolę sojuszników z NATO podczas wojny w Afganistanie, sugerując m.in., że ich żołnierze "trzymali się nieco z dala od linii frontu" i że Stany Zjednoczone "nigdy naprawdę nie potrzebowały" ich wsparcia.

Jego słowa wywołały oburzenie wśród partnerów Waszyngtonu. Przez wielu zostały odebrane jako podważanie zaangażowania sojuszników z NATO i kwestionowanie poświęcenia ich żołnierzy, walczących na polu bitwy ramię w ramię z Amerykanami. Niektórzy zwrócili uwagę na fakt, że sam Trump nigdy nie służył w wojsku, unikając poboru do armii podczas wojny w Wietnamie.