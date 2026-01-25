Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
RELACJA

WOŚP 2026. 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Relacja

konfa WOŚP
WOŚP 2026 w TVN24. Zaprasza Jurek Owsiak
Trwa 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zebrano już ponad 62 miliony złotych. W wielu miastach na całym świecie trwają zbiórki, koncerty, imprezy dla wolontariuszek i wolontariuszy i ludzi, którzy chcą pomagać. W internecie biją rekordy kolejne aukcje, w sztabie przy Stadionie Narodowym dzieją się niezwykłe rzeczy. Czy Jurek Owsiak już stracił głos? Gdzie oglądać Światełko do Nieba? 34. Finał relacjonujemy na żywo w tvn24.pl i na antenie TVN24. Sprawdź!

TVN WARNER BROS. DISCOVERY PO RAZ DZIESIĄTY JEST GŁÓWNYM PARTNEREM MEDIALNYM FINAŁU WOŚP.

34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy od rana rozgrzewa ludzi. W całej Polsce, a również w najróżniejszych zakątkach świata, niezliczona liczba koncertów, wydarzeń sportowych, pikników, rajdów i innych atrakcji. Tegoroczny Finał oficjalnie ruszył o godzinie 8.30.

Licznik z tegoroczną kwotą deklarowaną o godzinie 7 wskazywał 32 333 749 zł. Po oficjalnym starcie ta kwota wzrosła do 36 479 648 zł. Tuż przed godziną 10 na liczniku było już 38 001 325 zł. O godzinie 10.45 na liczniku pojawiła się kwota 39 012 545 zł. O godzinie 12.30 licznik wskazywał 42 621 005 zł. Natomiast o 13.19 kwota deklarowana wzrosła do stanu 45 623 158 zł. Tuż przed godziną 16. na liczniku pojawiła się kwota 60 321 450 zł.

"Zdrowe brzuszki naszych dzieci" - tak brzmi hasło 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Celem tegorocznej zbiórki jest wsparcie diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów.

Właśnie pojawiły się nowe informacje ()

WOŚP 2026. Letnia zadyma w środku zimy

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra od 1993 roku. Od 33 lat Fundacja WOŚP dzięki jednodniowym zbiórkom publicznym, które nazywane są Finałami - wspiera polski system opieki zdrowotnej: kupuje najnowocześniejszy sprzęt medyczny dla szpitali, prowadzi osiem ogólnopolskich programów medycznych, realizuje program edukacyjny oraz promuje zdrowy tryb życia i działania profilaktyczne.

W ciągu 33 Finałów WOŚP zebrała blisko 2,6 miliarda złotych, które przeznaczono na zakup blisko 81 tysięcy najróżniejszych urządzeń medycznych. Podczas większości Finałów Orkiestra grała, aby poprawić jakość opieki medycznej dla dzieci. Ale nie tylko. Fundacja między innymi w ubiegłych latach prowadziła zbiórki również na rzecz osób dorosłych: w 2023 roku na walkę z sepsą, a w 2024 roku - na leczenie chorób płuc.

Autorka/Autor: Tomasz-Marcin Wrona, kkop/ads, akw

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
WOŚP 2026WOŚP
Czytaj także:
Mirosław Kordunowski wziął udział w tegorocznym marszu. Miał na sobie wyjątkową koszulkę
Rok temu uratowali mu życie, teraz biegł w specjalnej koszulce
WOŚP 2026
W Tatrach sypnie śniegiem
Ponad 5,2 miliona turystów w Tatrach. Dla przyrody to może być kłopot
Kraków
Protest przed urzędem gminy w Sobolewie
Całą noc odbierali psy, aktywiści o "tragicznym procesie". "Kilka godzin czekaliśmy na mrozie"
WARSZAWA
Lód, mróz, zima, gololedź
Duża część Polski zamieni się w lodowisko. Pomarańczowo na mapie
METEO
Gołoledź, opady marznące, noc
Uwaga! Czeka nas pogoda dynamiczna i potencjalnie bardzo niebezpieczna
METEO
Tosia, bohaterka reportażu "Dzwon zwycięcy" sama dzisiaj kwestuje
Rok temu trafiła na OIOM. Teraz Tosia sama pomaga
WOŚP 2026
Gitanas Nauseda, Karol Nawrocki, Wołodymyr Zełenski w Wilnie
"Pragnienia wolności nie da się pokonać". Nawrocki spotyka się z prezydentami Ukrainy i Litwy
Polska
imageTitle
Polacy walczą w konkursie drużynowym mistrzostw świata w lotach
RELACJA
imageTitle
FC Barcelona gra w lidze. Lewandowski na boisku
RELACJA
18-latka kierująca autem była pijana
Telefon wysłał informację o wypadku, autem jechała pijana 18-latka
WARSZAWA
wosp
Padnie kolejny rekord? Tyle już zebrano na tegoroczny Finał
WOŚP 2026
Iga Świątek w Australian Open
Świątek: czasem doping potrafi być irytujący
EUROSPORT
Grozi mu do 15 lat więzienia
Groził ekspedientce, żądał pieniędzy. Uciekł i kilka razy się przebierał, by zmylić policjantów
Najnowsze
whatsup social media smartfon shutterstock_2481870661
Meta pod ostrzałem. Chodzi o rozmowy na WhatsAppie
BIZNES
Ameba Naegleria fowleri
Wolno żyjące ameby stanowią coraz większe zagrożenie
METEO
konfa WOŚP
"Dzień, kiedy kumulujemy wszystko, co działo się przed Finałem"
WOŚP 2026
Wielkoorkiestrowa Sztafeta Cyklistów jedzie dla WOŚP już po raz 26.
250 kilometrów na rowerach. Jadą do Warszawy z czekiem dla WOŚP
WOŚP 2026
euro pln pieniadze banknoty shutterstock_2117789045
Euro w Polsce? Minister finansów zabiera głos
BIZNES
imageTitle
Kosmiczny czas Polaka. Ustanowił rekord niemieckiego toru
EUROSPORT
imageTitle
Wielki sukces polskiej łyżwiarki tuż przed igrzyskami
EUROSPORT
Karol Nawrocki i Donald Trump w Waszyngtonie
Politycy PiS "boją się Trumpa jak diabeł święconej wody"
Polska
Liga Superbohaterów odwiedziła USK1 PUM w Szczecinie w ramach 34. Finału WOŚP
Akcja superbohaterów w szpitalu. "Ciepło na serduszku się robi"
WOŚP 2026
Gołoledź, zima
Gołoledź. Alert RCB w prawie połowie Polski
METEO
Przemek Ledzian i Jagienka Hursztyn mówią o wolontariacie w dniu Finału WOŚP-U
"Jestem nieuleczalnie chory, mimo to nie poddaję się"
WOŚP 2026
imageTitle
Wszystkie oczy na rywalkę Świątek. Historyczna szansa i szczególny dzień
EUROSPORT
broker, giełda, wall street, stock exchange
Trump i giełda. Najgorszy start od 20 lat
BIZNES
imageTitle
Polka nie zawojowała Pucharu Świata. Shiffrin w swojej własnej lidze
EUROSPORT
Zderzenie na przejeździe w miejscowości Błonie
Dwa pociągi uderzyły w auto. Wybuchł pożar, ewakuowano blisko 600 pasażerów
WARSZAWA
Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego zagra w ramach WOŚP
"Artystyczny mariaż" zagra we Wrocławiu
WOŚP 2026
imageTitle
Zacznij tydzień ze Świątek. Plan transmisji Australian Open w poniedziałek
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica