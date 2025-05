Trump: Mam już tego dość. Musimy się spotkać z Putinem

Trump o rozmowach Rosji i Ukrainy w Turcji: nalegałem, żeby to spotkanie się odbyło i tak się stało Źródło: TVN24 BiS, Reuters

Zawsze byłem dobry w wywieraniu nacisku, zrobię to, jeśli będę musiał - powiedział Donald Trump dopytywany o dodatkowe sankcje na Rosję. Mówił też, że dojdzie do porozumienia z Putinem, bo rosyjski przywódca "jest zmęczony całą tą sprawą".

Kluczowe fakty: Prezydent Donald Trump udzielił wywiadu po rozmowach pokojowych w Turcji.

Dziennikarz kilkukrotnie dopytywał Trumpa o dodatkowe sankcje na Rosję.

Prezydent USA stwierdził, że Putin "jest zmęczony całą tą sprawą", bo atak na Ukrainę "miał się skończyć w tydzień".

- Nie wygląda dobrze, a chce wyglądać dobrze. Nie zapominajcie, że to miało się skończyć w tydzień - powiedział w piątek Trump o Putinie i rosyjskiej agresji na Ukrainę. - Gdyby Putin nie utknął w błocie ze swoimi czołgami i wojskiem, byliby w Kijowie w pięć godzin - dodał. Jego zdaniem Putin "jest zmęczony tą sprawą".

Trump: mam już tego dość

Stwierdził też, że rosyjski przywódca chciał się z nim spotkać w Stambule, ale on nie zdecydował się polecieć do Turcji, bo "nie chciał rozczarowywać Zjednoczonych Emiratów Arabskich", gdzie przebywał z wizytą.

- Musimy się spotkać i myślę, że prawdopodobnie to zaplanujemy, bo mam już dość tego, że inni ludzie przychodzą, spotykają się i tak dalej - oznajmił.

Dziennikarz Bret Baier dopytywał, czy Trump wywrze presję na Putina i nałoży na Rosję dodatkowe sankcje. Przypomniał, że Putin nie posłuchał wezwania Trumpa do zaprzestania bombardowań Ukrainy. Trump kilkakrotnie zmieniał temat, sugerował między innymi, że pieniądze na pomoc Ukrainie zostały zmarnowane. Ostatecznie jednak powiedział, że nałoży sankcje, jeśli zostanie do tego zmuszony.

- Zawsze byłem dobry w wywieraniu nacisku, zrobię to, jeśli będę musiał (...) Zrobię to, jeśli nie zawrzemy umowy. To byłoby miażdżące dla Rosji, ponieważ mają trudności z gospodarką, a ceny ropy są niskie - mówił.

