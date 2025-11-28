Trump: już wkrótce będziemy ich powstrzymywać również na lądzie

Wojsko Wenezueli przeprowadza ćwiczenia obrony wybrzeża Źródło: Reuters

- Pewnie zauważyliście, że nie chcą już robić dostaw drogą morską, więc zaczniemy ich zatrzymywać także na lądzie. Na lądzie jest łatwiej, to się zacznie już wkrótce - zapowiedział Trump w wirtualnej rozmowie z żołnierzami.

Stany Zjednoczone regularnie przeprowadzają ataki na łodzie przemytników, które transportują narkotyki z Wenezueli. Łącznie od początku września w 21 przeprowadzonych atakach na łodzie zginęły co najmniej 83 osoby.

USA zwiększają obecność w pobliżu Wenezueli

Od sierpnia tego roku Morze Karaibskie i wschodnia część Pacyfiku przemieniły się w rejon ekspansji wojskowej Stanów Zjednoczonych, które wysłały na te wody niszczyciele uzbrojone w pociski sterowane, okręty podwodne z napędem atomowym, samoloty F-35, śmigłowce, amfibie, drony oraz statki z oddziałami wojska. Od sierpnia do października liczba okrętów wojennych i amfibii oraz lotniskowców pod banderą USA uległa niemal podwojeniu. W tym samym czasie w Portoryko wylądowało 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy piechoty morskiej.

Wszystkie te siły, według komunikatów Waszyngtonu, mają służyć do walki z przemytnikami narkotyków. Administracja Trumpa wskazuje też na rolę wenezuelskiego przywódcy Nicolasa Maduro w dostarczaniu narkotyków do USA. Maduro zaprzecza, jakoby miał jakiekolwiek powiązania z nielegalnym handlem.