Trump dostaje raporty "co godzinę". Grozi Iranowi

Trump odniósł się do sytuacji w Iranie i swoich gróźb użycia siły podczas rozmowy z dziennikarzami na pokładzie samolotu Air Force One. Pytany, czy poważnie rozważa opcję ataku na Iran, potwierdził, że "przygląda się temu". Dodał, że zamierza spotkać się z synem byłego szacha Iranu Rezą Pahlawim, który namawia USA do ataków na reżim.

Trump wcześniej dwukrotnie groził irańskiemu reżimowi mocną odpowiedzią, jeśli nie przestaną ginąć uczestnicy antyreżimowych protestów. Prezydent dodał, że otrzymuje częste raporty na temat sytuacji.

- Niektórzy protestujący zginęli stratowani w panice, było ich tak wielu, (...) a niektórzy zostali zastrzeleni. Dostaję raporty co godzinę i podejmiemy decyzję - oznajmił. Zaznaczył, że ma "bardzo mocne opcje na stole". Prezydent ujawnił też, że "przywódcy Iranu" zadzwonili do niego w sobotę i "chcą negocjować". Dodał, że może się z nimi spotkać, ale ocenił, że być może będzie zmuszony do działania przed rozmowami.

Wall Street Journal: będą konsultacje z wojskiem

Odnosząc się do możliwości irańskiego odwetu na siły USA w regionie lub inne amerykańskie obiekty, Trump zagroził, że USA "odpowiedzą z siłą, jakiej jeszcze nie widzieli". Według "Wall Street Journal" Trump spotka się we wtorek z czołowymi członkami gabinetu i wojska, by omówić sprawę Iranu. Opcje działań w Iranie mają obejmować m.in. wzmocnienie antyrządowych głosów w internecie, cyberataki przeciwko irańskim obiektom wojskowym i cywilnym, nałożenie większych sankcji na reżim oraz ataki wojskowe. Trump oznajmił też, że prowadzi rozmowy z władzami Kuby, którym zagroził w niedzielę rano. Nie zdradził jednak szczegółów tych rozmów, mówiąc jedynie, że zadba o ludzi, którzy musieli uciekać z Kuby do USA.

Trump o sytuacji w Wenezueli

Trump chwalił również współpracę z nowymi władzami reżimu w Wenezueli, zapowiadając, że "w pewnym momencie" spotka się z następczynią Nicolasa Maduro Delcy Rodriguez. Zapewniał też, że firmy naftowe nie mają się czego obawiać, jeśli chodzi o ryzyko inwestycji w Wenezueli. - Będą gwarancje, będą bezpieczni, nie będzie problemu (...) Oni mieli problemy w przeszłości, bo nie mieli Trumpa jako prezydenta. Mieli głupich ludzi - ocenił.

Dodał, że nie podobały mu się zachowawcze wypowiedzi szefa koncernu ExxonMobil Darrena Woodsa podczas piątkowego spotkania z liderami branży naftowej. Woods mówił wówczas, że w obecnym stanie Wenezuela jest krajem "nie do zainwestowania" i że potrzebne są duże zmiany, by jego firma mogła tam powrócić. Trump ocenił, że Exxon "za bardzo kombinuje" i dodał, że może wykluczyć firmę z Wenezueli. - Wiecie, jest tak wiele firm (zainteresowanych), że prawdopodobnie będziemy skłonni wykluczyć Exxon - zaznaczył. Trump zamieścił też wpis na swoim portalu społecznościowym Truth Social, ukazujący fikcyjny wpis w Wikipedii, gdzie jest wymieniony jako "p.o. prezydenta Wenezueli".

