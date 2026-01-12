Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Złote Globy 2026. Pełna lista nagrodzonych
Złote Globy 2026. Pełna lista nagrodzonych
Świat

Trump dostaje raporty "co godzinę". Grozi Iranowi

Donald Trump w Białym Domu
Po co Trumpowi Grenlandia? "Powodów jest kilka"
Źródło: TVN24
Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump po raz kolejny zagroził użyciem siły wobec Iranu w związku z krwawym tłumieniem antyreżimowych protestów. Przywódca USA dodał, że "przywódcy Iranu chcą z nim negocjować".

Trump odniósł się do sytuacji w Iranie i swoich gróźb użycia siły podczas rozmowy z dziennikarzami na pokładzie samolotu Air Force One. Pytany, czy poważnie rozważa opcję ataku na Iran, potwierdził, że "przygląda się temu". Dodał, że zamierza spotkać się z synem byłego szacha Iranu Rezą Pahlawim, który namawia USA do ataków na reżim.

Trump wcześniej dwukrotnie groził irańskiemu reżimowi mocną odpowiedzią, jeśli nie przestaną ginąć uczestnicy antyreżimowych protestów. Prezydent dodał, że otrzymuje częste raporty na temat sytuacji.

Klatka kluczowa-149589
Protesty w Iranie
Źródło: Reuters

- Niektórzy protestujący zginęli stratowani w panice, było ich tak wielu, (...) a niektórzy zostali zastrzeleni. Dostaję raporty co godzinę i podejmiemy decyzję - oznajmił. Zaznaczył, że ma "bardzo mocne opcje na stole". Prezydent ujawnił też, że "przywódcy Iranu" zadzwonili do niego w sobotę i "chcą negocjować". Dodał, że może się z nimi spotkać, ale ocenił, że być może będzie zmuszony do działania przed rozmowami.

Na ulicach Iranu zginęły już setki demonstrantów
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Na ulicach Iranu zginęły już setki demonstrantów

Wall Street Journal: będą konsultacje z wojskiem

Odnosząc się do możliwości irańskiego odwetu na siły USA w regionie lub inne amerykańskie obiekty, Trump zagroził, że USA "odpowiedzą z siłą, jakiej jeszcze nie widzieli". Według "Wall Street Journal" Trump spotka się we wtorek z czołowymi członkami gabinetu i wojska, by omówić sprawę Iranu. Opcje działań w Iranie mają obejmować m.in. wzmocnienie antyrządowych głosów w internecie, cyberataki przeciwko irańskim obiektom wojskowym i cywilnym, nałożenie większych sankcji na reżim oraz ataki wojskowe. Trump oznajmił też, że prowadzi rozmowy z władzami Kuby, którym zagroził w niedzielę rano. Nie zdradził jednak szczegółów tych rozmów, mówiąc jedynie, że zadba o ludzi, którzy musieli uciekać z Kuby do USA.

Schwytać Putina? Trump: nie sądzę, żeby to było konieczne
Źródło: Reuters

Trump o sytuacji w Wenezueli

Trump chwalił również współpracę z nowymi władzami reżimu w Wenezueli, zapowiadając, że "w pewnym momencie" spotka się z następczynią Nicolasa Maduro Delcy Rodriguez. Zapewniał też, że firmy naftowe nie mają się czego obawiać, jeśli chodzi o ryzyko inwestycji w Wenezueli. - Będą gwarancje, będą bezpieczni, nie będzie problemu (...) Oni mieli problemy w przeszłości, bo nie mieli Trumpa jako prezydenta. Mieli głupich ludzi - ocenił.

Dodał, że nie podobały mu się zachowawcze wypowiedzi szefa koncernu ExxonMobil Darrena Woodsa podczas piątkowego spotkania z liderami branży naftowej. Woods mówił wówczas, że w obecnym stanie Wenezuela jest krajem "nie do zainwestowania" i że potrzebne są duże zmiany, by jego firma mogła tam powrócić. Trump ocenił, że Exxon "za bardzo kombinuje" i dodał, że może wykluczyć firmę z Wenezueli. - Wiecie, jest tak wiele firm (zainteresowanych), że prawdopodobnie będziemy skłonni wykluczyć Exxon - zaznaczył. Trump zamieścił też wpis na swoim portalu społecznościowym Truth Social, ukazujący fikcyjny wpis w Wikipedii, gdzie jest wymieniony jako "p.o. prezydenta Wenezueli".

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: bż/lulu

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/BONNIE CASH / POOL

Udostępnij:
TAGI:
Donald TrumpWenezuelaIranProtesty antyrządowe w Iranie
Czytaj także:
Teyana Taylor
Złote Globy 2026. Pełna lista nagrodzonych
Kultura i styl
Grenlandia
Kontrowersyjne powitanie Nawrockiego, Trump straszy Iran, "decydujący moment" Grenlandii
Warto wiedzieć
Zima, mróz, sople, sopel
Poniedziałek nie da nam odpocząć od zimy
METEO
imageTitle
Obrońca tytułu wyeliminowany przez debiutanta. "Jestem zszokowany jak wszyscy"
EUROSPORT
imageTitle
Sto samochodów śniegu i sekundy na działanie. Tak zorganizowano Puchar Świata w Zakopanem
EUROSPORT
Barcelona zdobyła Superpuchar
Barcelona wygrała Superpuchar. Lewandowski z golem
EUROSPORT
Karol Nawrocki i Donald Tusk
"Usłyszałem taką teorię". Jak Tuskowi rozmawia się z Nawrockim
Polska
Zima, śnieg, noc
Noc z zimowymi zagrożeniami. Tu będzie niebezpiecznie
METEO
imageTitle
Stuprocentowy Lewandowski. Cztery finały przeciw Realowi, w każdym gol
EUROSPORT
pc
"Wszystko w naszej pogodzie może się zdarzyć"
METEO
Grenlandia
"To decydujący moment" w sprawie Grenlandii
Świat
Pusta klasa, szkoła
Szkoły zamknięte przez atak zimy. Tu w poniedziałek nie będzie lekcji
METEO
Donald Trump
Po co Trumpowi Grenlandia? "Powodów jest kilka"
Świat
imageTitle
"Płakaliśmy, gdy usiadł na belce startowej". Kibice pożegnali Stocha w Zakopanem
EUROSPORT
EN_01670392_1459
Na ulicach Iranu zginęły już setki demonstrantów
Świat
Animacja incydentu w Minneapolis
Co wydarzyło się w Minneapolis. Rekonstrukcja minuta po minucie
Świat
Śnieg, zima, noc
Nocą śnieg i mróz nie odpuszczą. Będzie nawet -15 stopni
METEO
imageTitle
Trener wściekły po niedzieli w Zakopanem. Zaskakujący skład na Sapporo
EUROSPORT
Tajemniczy obiekt nad Szczecinem
Tajemniczy obiekt na polskim niebie. Wiemy, czym był
METEO
imageTitle
Wzruszające pożegnanie mistrza. Stochowi łamał się głos
EUROSPORT
imageTitle
Laniszek zdobył Zakopane. Smutne pożegnanie Stocha
EUROSPORT
Lębork
Atak zimy. "Auta zwalniają, zakopują się, próbują jechać dalej"
METEO
Budanow bohater ukrainy
"Kawy nie piję". Generał zakłada garnitur
Świat
imageTitle
Rozpacz Stocha po ostatnim skoku w Zakopanem. "Sportowo byłem dętka, totalnie nieużyteczny"
EUROSPORT
Lotnisko w Oslo
Dron nad lotniskiem w Oslo. Zamknięto jeden z pasów
Najnowsze
imageTitle
Świątek bije się w pierś. "Nie byłam najlepszą wersją siebie"
EUROSPORT
26111334
Niedzielny konkurs indywidualny w Zakopanem (zapis relacji)
EUROSPORT
imageTitle
Niebezpieczne zdarzenie na rozbiegu. Amerykanin dostał drugą szansę
EUROSPORT
Grenlandia
"Nie ma tam żadnych okrętów". Teza Trumpa "to nieprawda"
Świat
Willa Żabińskich zostanie poddana termomodernizacji
Ta willa była schronieniem dla uciekinierów z getta. Budynek czekają zmiany
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica