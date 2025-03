Trump o kraju, o którym "nikt nigdy nie słyszał". Jest odpowiedź

We wtorek Donald Trump wystąpił w przemówieniu prezydenckim podczas sesji obu izb amerykańskiego Kongresu. Było to jego pierwsze wystąpienie przed Kongresem po powrocie do władzy i najdłuższe w historii - trwało aż godzinę i 39 minut. Poprzedni rekord należał do Billa Clintona, który w 2000 roku przemawiał o 10 minut krócej. Trump podsumował pierwsze tygodnie swojej prezydentury. W trakcie wspomniał o "wstrząsającym marnotrawstwie" państwowych funduszy.