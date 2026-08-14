Świat Donald Trump: niedługo ogłoszę cieśninę Ormuz terytorium USA Filip Czerwiński |

Bartłomiej Ślak: cieśnina Ormuz jest pusta, wolna od statków Źródło zdj. gł.: EPA/OLGA FEDOROVA

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Zapowiedź padła podczas przemówienia Trumpa na uroczystości w szkole policyjnej na Long Island w stanie Nowy Jork. - Gdy już pokonamy Iran, który jest pokonywany bardzo mocno... Niedługo ogłoszę cieśninę Ormuz terytorium Stanów Zjednoczonych - powiedział w piątek prezydent USA.

Wcześniej tego samego dnia Trump zapowiedział w rozmowie z Fox News, że przeprowadzi mocny atak gospodarczy na Iran. Sekretarz skarbu USA Scott Bessent mówił, że Iran zostanie poddany izolacji gospodarczej "jakiej świat nigdy wcześniej nie widział". Nowe środki mają zostać wprowadzone "w przyszłym tygodniu", niezależnie od trwającej blokady cieśniny.

Donald Trump Źródło zdjęcia: EPA/OLGA FEDOROVA

Trump mówiąc o cieśninie Ormuz nie sprecyzował, w jaki sposób miałaby stać się ona "terytorium USA". Stany Zjednoczone mają kilkanaście terytoriów zależnych o różnych statusach prawno-administracyjnych - między innymi Portoryko, Mariany Północne, Guam i Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych.

Cieśnina Ormuz - kluczowy szlak transportowy

Cieśnina Ormuz łączy Zatokę Perską z Zatoką Osmańską i Morzem Arabskim. Jest kluczowym szlakiem eksportu ropy i skroplonego gazu wydobywanych w okolicznych państwach.

Iran zablokował ten szlak, gdy pod koniec lutego został zaatakowany przez Stany Zjednoczone i Izrael. USA nałożyło z czasem blokadę na irańskie porty. Blokada Ormuzu przyczyniła się do gwałtownego zmniejszenia eksportu surowców z państwa Zatoki Perskiej, wywołując wzrost cen na światowych rynkach.

Ormuz jest nadal w dużej mierze zablokowany, a kwestia żeglugi przez cieśninę pozostaje jednym z kluczowych punktów sporu między USA a Iranem.