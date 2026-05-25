Świat Trump: negocjacje z Iranem trwają. "Nikt porozumienia jeszcze nie widział"

Trump: mogę powiedzieć tyle, Iran chce się dogadać Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/WILL OLIVER

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Trwają amerykańsko-irańskie negocjacje pokojowe. W niedzielę wieczorem czasu polskiego prezydent USA Donald Trump przekazał, że ewentualne porozumienie "nie zostało jeszcze w pełni wynegocjowane". Jak napisał na platformie Truth Social, "jeśli zawrę porozumienie z Iranem, będzie ono dobre i odpowiednie".

"(...) ale nikt go nie widział ani nie wie, jakie ono jest. Nie zostało jeszcze nawet w pełni wynegocjowane. Więc nie słuchajcie frajerów, którzy krytykują coś, o czym nie mają pojęcia" - oświadczył Trump. Jak dodał, "w przeciwieństwie do tych przede mną, którzy powinni byli rozwiązać ten problem wiele lat temu, ja nie zawieram złych umów!".

Wpis Donalda Trumpa na Truth Social (24.05) Źródło zdjęcia: Truth Social/Donald J. Trump

Blokada "w pełni utrzymana"

W innym wpisie w niedzielę Trump zapowiedział również, że amerykańska blokada irańskich portów "będzie w pełni utrzymana" do zawarcia porozumienia z Teheranem. Podkreślił też, że nie spieszy się z zawarciem umowy, ponieważ - jak przekonywał - czas działa na korzyść USA. Jak jednak ocenił, "nasza relacja z Iranem staje się coraz bardziej profesjonalna i produktywna".

Wcześniej w nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego amerykański prezydent przekazał, że porozumienie jest "w dużej mierze wynegocjowane", omawiane są ostatnie jego szczegóły. "Ostateczne aspekty i szczegóły umowy są obecnie omawiane i zostaną wkrótce ogłoszone. Oprócz wielu innych elementów umowy, otwarta zostanie cieśnina Ormuz" - pisał na Truth Social Trump.

W niedzielę o postępach w negocjacjach mówił również sekretarz stanu Marco Rubio. Zapowiedział, że jeśli Iran otworzy cieśninę Ormuz, to USA są gotowe, by rozpocząć poważne rozmowy o irańskim programie nuklearnym. - Cieśniny muszą być natychmiast otwarte i wtedy rozpoczniemy, na podstawie uzgodnionych parametrów, bardzo poważne rozmowy o wysoce wzbogaconym uranie - powiedział szef amerykańskiej dyplomacji. Podkreślił jednak, że "Iran nie może mieć broni jądrowej".

OGLĄDAJ: Miało być mniej żołnierzy, będzie więcej. "W tym nie ma żadnego planu" Zobacz cały materiał