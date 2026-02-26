To ma "doprowadzać go do szału". Trump kontra De Niro

Donald Trump: nasz kraj znów zwycięża Źródło: TVN24

W długim wpisie opublikowanym na platformie Truth Social w środę Trump zaproponował najpierw deportację Ilhan Omar i Rashidy Tlaib - kongresmenek, które wygwizdały go podczas przemówienia o stanie państwa we wtorek.

"Kiedy oglądasz Ilhan Omar i Rashidę Tlaib o niskim IQ, jak krzyczały niekontrolowanie wczoraj wieczorem podczas bardzo eleganckiego orędzia o stanie państwa, tak ważnego i pięknego wydarzenia, to miały wyłupiaste, przekrwione oczy szaleńców, LUNATYKÓW, niezrównoważonych i psychicznie chorych, które, szczerze mówiąc, wyglądały jakby powinny zostać umieszczone w zakładzie psychiatrycznym" - napisał amerykański przywódca.

Trump o De Niro: jak sądzę, ma wyjątkowo niskie IQ

W dalszej części wpisu Trump stwierdził, że razem z Omar i Tlaib powinno odesłać się "obłąkanego Roberta De Niro". Znanego aktora nazwał "kolejną chorą i obłąkaną osobą, która, jak sądzę, ma wyjątkowo niskie IQ i nie ma absolutnie żadnego pojęcia, co robi lub mówi - a niektóre z tych rzeczy są poważnymi PRZESTĘPSTWAMI!". Prezydent USA nie wyjaśnił, o jakie "rzeczy" i "przestępstwa" mu chodzi.

De Niro wygłosił we wtorek pod Kapitolem przemówienie podczas demonstracji, która miała miejsce po orędziu prezydenta. Wezwał do stawiania oporu Trumpowi i przewidywał, że nie odda on władzy dobrowolnie. Trump nawiązał do tej wypowiedzi w nowym wpisie poświęconym aktorowi.

"Kiedy wczoraj wieczorem widziałem, jak rozpłakał się jak dziecko, zdałem sobie sprawę, że może być jeszcze bardziej chory niż szalona Rosie O'Donnell, która obecnie przebywa w Irlandii i próbuje wymyślić, jak wrócić do naszych pięknych Stanów Zjednoczonych" - napisał. O'Donnell, aktorka, komiczka i była gospodyni popularnego talk-show "The View", przeprowadziła się do Irlandii tuż przed objęciem władzy przez Trumpa po raz drugi i wystąpiła o irlandzkie obywatelstwo.

Trump: “When you watch Low IQ Ilhan Omar and Rashida Tlaib, as they screamed uncontrollably last night at the very elegant State of the Union…They should actually get on a boat with Trump Deranged Robert De Niro, another sick and demented person with, I believe, an extremely Low… pic.twitter.com/Vt1QveUlbH — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) February 25, 2026 Rozwiń

To go "absolutnie doprowadza do szału"

Trump zakończył środowy wpis stwierdzeniem, że De Niro oraz O'Donnell "absolutnie doprowadza do szału" to, że "Ameryka jest obecnie większa, lepsza, bogatsza i silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej".

Robert De Niro od dawna otwarcie krytykuje działania Donalda Trumpa. W poniedziałek aktor był gościem podcastu "The Best People with Nicole Wallace", w którym obecnego prezydenta nazwał "idiotą". - Musimy się go pozbyć. On zrujnuje ten kraj - stwierdził. - On nie opuści [Białego Domu - red.]. Musimy sprawić, żeby odszedł - kontynuował De Niro. W jego opinii obywatele powinni dopilnować, by kolejne wybory były uczciwe.

