Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

To ma "doprowadzać go do szału". Trump kontra De Niro

Donald Trump, Robert De Niro
Donald Trump: nasz kraj znów zwycięża
Źródło: TVN24
Donald Trump opublikował obraźliwy wpis, w którym nawiązał do niedawnego wystąpienia Roberta De Niro podczas demonstracji w Waszyngtonie i do wypowiedzi aktora w podcaście Nicole Wallace. Z obu stron padły mocne stwierdzenia i inwektywy.

W długim wpisie opublikowanym na platformie Truth Social w środę Trump zaproponował najpierw deportację Ilhan Omar i Rashidy Tlaib - kongresmenek, które wygwizdały go podczas przemówienia o stanie państwa we wtorek.

"Kiedy oglądasz Ilhan Omar i Rashidę Tlaib o niskim IQ, jak krzyczały niekontrolowanie wczoraj wieczorem podczas bardzo eleganckiego orędzia o stanie państwa, tak ważnego i pięknego wydarzenia, to miały wyłupiaste, przekrwione oczy szaleńców, LUNATYKÓW, niezrównoważonych i psychicznie chorych, które, szczerze mówiąc, wyglądały jakby powinny zostać umieszczone w zakładzie psychiatrycznym" - napisał amerykański przywódca.

Trump "się odpalił" i obraża
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Trump "się odpalił" i obraża

Trump o De Niro: jak sądzę, ma wyjątkowo niskie IQ

W dalszej części wpisu Trump stwierdził, że razem z Omar i Tlaib powinno odesłać się "obłąkanego Roberta De Niro". Znanego aktora nazwał "kolejną chorą i obłąkaną osobą, która, jak sądzę, ma wyjątkowo niskie IQ i nie ma absolutnie żadnego pojęcia, co robi lub mówi - a niektóre z tych rzeczy są poważnymi PRZESTĘPSTWAMI!". Prezydent USA nie wyjaśnił, o jakie "rzeczy" i "przestępstwa" mu chodzi.

De Niro wygłosił we wtorek pod Kapitolem przemówienie podczas demonstracji, która miała miejsce po orędziu prezydenta. Wezwał do stawiania oporu Trumpowi i przewidywał, że nie odda on władzy dobrowolnie. Trump nawiązał do tej wypowiedzi w nowym wpisie poświęconym aktorowi.

"Kiedy wczoraj wieczorem widziałem, jak rozpłakał się jak dziecko, zdałem sobie sprawę, że może być jeszcze bardziej chory niż szalona Rosie O'Donnell, która obecnie przebywa w Irlandii i próbuje wymyślić, jak wrócić do naszych pięknych Stanów Zjednoczonych" - napisał. O'Donnell, aktorka, komiczka i była gospodyni popularnego talk-show "The View", przeprowadziła się do Irlandii tuż przed objęciem władzy przez Trumpa po raz drugi i wystąpiła o irlandzkie obywatelstwo.

To go "absolutnie doprowadza do szału"

Trump zakończył środowy wpis stwierdzeniem, że De Niro oraz O'Donnell "absolutnie doprowadza do szału" to, że "Ameryka jest obecnie większa, lepsza, bogatsza i silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej".

Robert De Niro od dawna otwarcie krytykuje działania Donalda Trumpa. W poniedziałek aktor był gościem podcastu "The Best People with Nicole Wallace", w którym obecnego prezydenta nazwał "idiotą". - Musimy się go pozbyć. On zrujnuje ten kraj - stwierdził. - On nie opuści [Białego Domu - red.]. Musimy sprawić, żeby odszedł - kontynuował De Niro. W jego opinii obywatele powinni dopilnować, by kolejne wybory były uczciwe.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Donald Trump
Jak Amerykanie oceniają Trumpa? Nie będą już tego badać
Prezydent USA Donald Trump
Ta sprawa stała się "beczką prochu". Niespodziewana zmiana w postawie Trumpa
Monika Winiarska
USS Lincoln
Największe siły od dekad. Amerykańskie kleszcze wokół Iranu
Sebastian Zakrzewski

Opracował Maciej Wacławik

Źródło: The Guardian, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Kenny Holston/EPA/PAP, Guillaume Horcajuelo/EPA/PAP

Udostępnij:
Tagi:
USADonald TrumpHollywood
Czytaj także:
Składowisko nielegalnych opadów w Giebni k. Pakości
Kolejne uderzenie w mafię śmieciową. Wśród zatrzymanych były burmistrz
Kujawsko-Pomorskie
Norwegowie przed szpitalem Uniwersyteckim Hospiten Sur na Teneryfie
Król w szpitalu. Nowe informacje
Świat
Sebastianowi M. grozi do ośmiu lat więzienia
Emocje świadków, kamienna twarz Sebastiana M. i tajemniczy SMS
Łódź
Świdnik. Autobus z pasażerami wjechał na zamykający się przejazd kolejowy
Autobus z pasażerami wjechał na przejazd. Po chwili przejechał pociąg. Nagranie
Lublin
Łuski 7,62x51 do amunicji w standardzie NATO w siedzibie zakładów Mesko w Skarżysku-Kamiennej
Polskie firmy obronne popierają SAFE. "Działamy wspólnie, by Polska tej szansy nie zmarnowała"
BIZNES
Grecki region Ewros został zalany
Kolejne godziny będą "krytyczne". Wielka woda zagraża części Grecji
METEO
imageTitle
"Dalej chcę wygrywać. To mnie napędza"
EUROSPORT
Trichoskopia shutterstock_2590445141
Kosmyk, który zdradza poważną chorobę. Naukowcy odkrywają nową metodę diagnostyczną
Zdrowie
Kamienice przy ul. Józefa na Kazimierzu
"Niestandardowe działanie" w obronie kamienic na Kazimierzu
Kraków
shutterstock_2445080647
Nierówne egzaminy na prawo jazdy. Instruktorzy alarmują
Joanna Rubin-Sobolewska
W rowie znaleziono zwłoki (zdjęcie ilustracyjne)
Zwłoki mężczyzny na działkach. 39-latka z zarzutem
WARSZAWA
Borge Brende, Przewodniczący Światowego Forum Ekonomicznego
Kolejne nazwisko ze świata finansów w aktach Epsteina
BIZNES
Roztopy
To zagrożenie powróci. Są ostrzeżenia
METEO
shutterstock_2415157201
Dzieci niosą ciężar emocji. Pokazano, jak trauma zmienia organizm i wpływa na wagę
Zdrowie
Kadłub, woj. opolskie, morderstwo
Dwie osoby zamordowane siekierą, policja zatrzymała nastolatka
Opole
Wypadek w miejscowości Środoń
Wypadł z drogi, dachował. Miał dwa i pół promila
WARSZAWA
Ile kosztuje wyżywienie cudzoziemca, a ile w szpitalu?
Ile kosztuje wyżywienie cudzoziemca, a ile w szpitalu? Jest spór, są manipulacje
Gabriela Sieczkowska
imageTitle
"Jesteśmy w zapaści, w dziurze"
EUROSPORT
Zatrzymany mężczyzna
Taksówkarz pomógł pijanym pasażerom. Został pobity
WARSZAWA
Kolonia koralowców z gatunku Pavona clavus - zdjęcie ilustracyjne
Matka z córką odkryły "podwodne łąki". Mogą być największe na świecie
METEO
Policja zatrzymała 34-latka (zdjęcie ilustracyjne)
Podwójne zabójstwo, zatrzymany brat jednej z ofiar
Opole
Uciekał przed policją
Wkurzony wziął traktor i ruszył w dal. Nie zatrzymała go policja, wpadł ciągnikiem do rzeki
Białystok
imageTitle
"Kamil Stoch - najlepszy raz". Wyjątkowy dokument
EUROSPORT
imageTitle
Niedokończone sprawy Wisły. Może zrobić to jako pierwsza w Lidze Mistrzów
EUROSPORT
Poślizg i dachowanie
Duża prędkość, poślizg, dachowanie. Nagranie
Trójmiasto
 D4vd
Ciało 14-latki w bagażniku samochodu piosenkarza. Nowe informacje
Świat
Policzyli żubry (zdjęcie ilustracyjne)
Rośnie liczba żubrów w Puszczy Białowieskiej
Białystok
Aplikacja DeepSeek zadebiutowała w styczniu
Dynamiczny rozwój AI w Chinach. DeepSeek wyklucza Amerykanów z testów
BIZNES
sport-3
"To uratowało moje oko"
EUROSPORT
Przyczepa wjechała w ścianę apteki
Przyczepa z koparką wjechała w witrynę apteki
Szczecin
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica