To ma "doprowadzać go do szału". Trump kontra De Niro

W długim wpisie opublikowanym na platformie Truth Social w środę Trump zaproponował najpierw deportację Ilhan Omar i Rashidy Tlaib - kongresmenek, które wygwizdały go podczas przemówienia o stanie państwa we wtorek.
"Kiedy oglądasz Ilhan Omar i Rashidę Tlaib o niskim IQ, jak krzyczały niekontrolowanie wczoraj wieczorem podczas bardzo eleganckiego orędzia o stanie państwa, tak ważnego i pięknego wydarzenia, to miały wyłupiaste, przekrwione oczy szaleńców, LUNATYKÓW, niezrównoważonych i psychicznie chorych, które, szczerze mówiąc, wyglądały jakby powinny zostać umieszczone w zakładzie psychiatrycznym" - napisał amerykański przywódca.
Trump o De Niro: jak sądzę, ma wyjątkowo niskie IQ
W dalszej części wpisu Trump stwierdził, że razem z Omar i Tlaib powinno odesłać się "obłąkanego Roberta De Niro". Znanego aktora nazwał "kolejną chorą i obłąkaną osobą, która, jak sądzę, ma wyjątkowo niskie IQ i nie ma absolutnie żadnego pojęcia, co robi lub mówi - a niektóre z tych rzeczy są poważnymi PRZESTĘPSTWAMI!". Prezydent USA nie wyjaśnił, o jakie "rzeczy" i "przestępstwa" mu chodzi.
De Niro wygłosił we wtorek pod Kapitolem przemówienie podczas demonstracji, która miała miejsce po orędziu prezydenta. Wezwał do stawiania oporu Trumpowi i przewidywał, że nie odda on władzy dobrowolnie. Trump nawiązał do tej wypowiedzi w nowym wpisie poświęconym aktorowi.
"Kiedy wczoraj wieczorem widziałem, jak rozpłakał się jak dziecko, zdałem sobie sprawę, że może być jeszcze bardziej chory niż szalona Rosie O'Donnell, która obecnie przebywa w Irlandii i próbuje wymyślić, jak wrócić do naszych pięknych Stanów Zjednoczonych" - napisał. O'Donnell, aktorka, komiczka i była gospodyni popularnego talk-show "The View", przeprowadziła się do Irlandii tuż przed objęciem władzy przez Trumpa po raz drugi i wystąpiła o irlandzkie obywatelstwo.
To go "absolutnie doprowadza do szału"
Trump zakończył środowy wpis stwierdzeniem, że De Niro oraz O'Donnell "absolutnie doprowadza do szału" to, że "Ameryka jest obecnie większa, lepsza, bogatsza i silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej".
Robert De Niro od dawna otwarcie krytykuje działania Donalda Trumpa. W poniedziałek aktor był gościem podcastu "The Best People with Nicole Wallace", w którym obecnego prezydenta nazwał "idiotą". - Musimy się go pozbyć. On zrujnuje ten kraj - stwierdził. - On nie opuści [Białego Domu - red.]. Musimy sprawić, żeby odszedł - kontynuował De Niro. W jego opinii obywatele powinni dopilnować, by kolejne wybory były uczciwe.
Opracował Maciej Wacławik
Źródło: The Guardian, tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Kenny Holston/EPA/PAP, Guillaume Horcajuelo/EPA/PAP