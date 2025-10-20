Logo strona główna
Świat

Trump i Putin wybierają Budapeszt. "To pokazuje, że Europa nie ma kontroli"

FPF
Pisarska o spotkaniu Trump-Putin w Budapeszcie: to pokazuje, że Europa nie ma kontroli
Źródło: TVN24
- To nie jest dobry wybór dla Europy. Stawia nas w bardzo trudnej sytuacji - oceniła w "Faktach po Faktach" w TVN24 profesor Katarzyna Pisarska, przewodnicząca Rady Fundacji Kazimierza Pułaskiego. Komentowała wybór stolicy Węgier, Budapesztu, na miejsce spotkania Donalda Trumpa z Władimirem Putinem, do którego ma dojść w ciągu najbliższych tygodni.

Prezydent USA Donald Trump rozmawiał telefonicznie z Władimirem Putinem 16 października. Ustalono, że dojdzie do kolejnego ich spotkania w ciągu najbliższych tygodni w stolicy Węgier. "Prezydent Putin i ja spotkamy się w uzgodnionym miejscu, Budapeszcie na Węgrzech, aby sprawdzić, czy uda nam się położyć kres tej 'niesławnej' wojnie między Rosją a Ukrainą" - przekazał wówczas Trump.

Putin "chce pokazać, że może wjechać na teren Unii bez obaw"

Profesor Katarzyna Pisarska, przewodnicząca Rady Fundacji Kazimierza Pułaskiego, przedstawicielka Szkoły Głównej Handlowej, zapytana w poniedziałek w "Faktach po Faktach" w TVN24, dlaczego do spotkania ma dojść w Budapeszcie, odparła, że to "wybór Władimira Putina".

- On chce pokazać, że po raz pierwszy od trzech lat może wjechać na teren Unii Europejskiej bez żadnych obaw - oceniła. Dodała, że "stopa Władimira Putina prawdopodobnie zostanie postawiona na terytorium Unii Europejskiej pierwszy raz od rozpoczęcia pełnoskalowej wojny". Wyjaśniła, że "jest to możliwe, dlatego że Węgry zdecydowały się wycofać z członkostwa w Międzynarodowym Trybunale (Karnym) w Hadze".

- Co prawda to jeszcze nie weszło w życie, dopiero od przyszłego roku nie będą formalnie członkiem, ale już dzisiaj uznają, że nie obowiązują ich wyroki tego gremium - dodała Pisarska. - Dla nich Putin nie jest zbrodniarzem wojennym i nie muszą go zatrzymać. Więc Putin może się czuć absolutnie bezpiecznie - kontynuowała.

Dlaczego zgodził się na to Trump? Pisarska mówiła, że nie sądzi, iż "to była jakaś decyzja, żeby utrzeć nosa Unii Europejskiej czy Europejczykom". - Myślę, że to była bardziej taka pragmatyczna gra pod tytułem: Orban mnie poprosił, bo ma niedługo wybory, musi się umocnić - powiedziała. - Też bardzo łatwo mu powiedzieć: ideologicznie jesteśmy spójni z Viktorem Orbanem - dodała. 

Spotkanie w Budapeszcie "to nie jest dobry wybór dla Europy"

Pisarska podkreśliła, że "to nie jest dobry wybór dla Europy". - Stawia nas w bardzo trudnej sytuacji. Pokazuje, że de facto na własnym terytorium nie mamy kontroli nad tym, kto i jak się spotyka - oceniła.

- I najgorsze jest to, że mimo tego, że prezydent Wołodymyr Zełenski wyraził chęć udziału w tym spotkaniu, choć nie cieszy się, że jest to Budapeszt, to na razie nie ma tego zaproszenia dla niego. I teraz pytanie, o czym będą ci dwaj przywódcy rozmawiali bez prezydenta Zełenskiego, bo widzieliśmy, że rozmawiali na Alasce i donikąd to nie doprowadziło - mówiła.

Katarzyna Pisarska
Katarzyna Pisarska
Źródło: TVN24

"Dwa czynniki, które w dużym stopniu determinują to, co mówi" Trump

Pisarska została też zapytana, jak trudno jest teraz pisać analizy polityczne dotyczące polityki międzynarodowej Stanów Zjednoczonych i Donalda Trumpa. - Myślę, że trudno było je pisać trzy czy cztery miesiące temu, w lutym tego roku. Dzisiaj jest to dużo łatwiejsze, ponieważ jest pewna przewidywalność nieprzewidywalności prezydenta Trumpa - odpowiedziała.

- Możemy być absolutnie przekonani, że to, co dzisiaj mówi, to, co myśli, może się zmienić w ciągu kilku tygodni - podkreśliła.

Jak wskazała, są "dwa czynniki, które w dużym stopniu determinują to, co mówi" Trump. - Po pierwsze, kto jest przy jego uchu w danym momencie. Czy to jest konkretny prezydent, czy to jest jakiś przedstawiciel konkretnego rządu, czy to może są osoby w jego otoczeniu - powiedziała Pisarska. Drugi czynnik, jak mówiła, jest ideologiczny. - To znaczy (ruch) MAGA, który oczywiście jest niestety nasiąknięty, jeśli chodzi o sprawy dla nas ważne, czyli Ukrainy, propagandą rosyjską - dodała.

- Ten czynnik MAGA to są też ludzie wokół Donalda Trumpa, tacy jak J.D. Vance, czy inne osoby, którym przeciwstawia się z kolei Marco Rubio (sekretarz stanu - red.) czy generał Keith Kellogg (specjalny wysłannik USA ds. Ukrainy - red.) - kontynuowała.

- Ta ideologiczna podstawa to jest ta, która cały czas mówi: "Dogadajmy się z Rosją. Dla nas wrogiem są Chiny. Jesteśmy w stanie przeciągnąć tę Rosję na naszą stronę. Zresztą to jest kraj przecież do nas podobny, taki konserwatywny, te wspólne wartości prawicowe, tak jak Putin o tym mówi. Więc to może być nasz sojusznik, tylko jakoś musimy pozbyć się tego kłopotu wojny". Pytanie tylko, za jaką cenę - opisywała Pisarska.

Dodała, że Europejczycy muszą brać pod uwagę te dwa czynniki. - To znaczy z jednej strony być w ciągłym kontakcie z samym prezydentem Trumpem przez różne osobowości, czy to jest Alexander Stubb, czy to jest Emmanuel Macron, czy być może prezydent (Karol) Nawrocki mógłby taką rolę w którymś momencie odgrywać. A z drugiej strony musimy sobie zdawać sprawę, że musimy wspierać tę część administracji Trumpa, taką jak Departament Stanu czy generał Kellogg, którzy próbują jednak forsować tę narrację mówiącą: "Ukraina nie musi przegrać tej wojny. Wręcz przeciwnie, Ukraina może wygrać tę wojnę i prezydent Trump chce być po stronie zwycięzcy" - oceniła Pisarska.

Zakaz importu rosyjskiego gazu. "To wielka sprawa"

Odniosła się też do stanowiska ministrów energii państw Unii Europejskiej. W poniedziałek osiągnęli porozumienie w sprawie wprowadzenia pełnego zakazu importu gazu z Rosji, zarówno skroplonego, jak i dostarczanego gazociągami. Projekt rozporządzenia w tej sprawie przewiduje wprowadzenie zakazu od 1 stycznia 2028 r. Pewne obostrzenia mają zacząć obowiązywać wcześniej. Od 1 stycznia 2026 roku zakazany zostanie import gazu realizowanego na podstawie nowych umów, zawartych po 17 czerwca 2025 roku. Z kolei import w ramach kontraktów krótkoterminowych zostanie wstrzymany do 17 czerwca 2026 roku.

Koniec z importem rosyjskiego gazu. Dwa kraje przeciwne
Koniec z importem rosyjskiego gazu. Dwa kraje przeciwne

BIZNES

- To znaczy, że de facto w ciągu dwóch lat 27 krajów Unii Europejskiej będzie miało sumę zerową importu z Rosji. To jest wielka sprawa, bo liczyliśmy, że w poprzednim roku na przykład tyle samo wydaliśmy jako wszystkie państwa Unii Europejskiej na rosyjski gaz i ropę, co na wsparcie Ukrainy - powiedziała.

Dodała, że "de facto w wojnie, w której wybraliśmy stronę i rozumiemy, po której stronie jesteśmy, wspieramy agresora". 

Autorka/Autor: js/ft

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Władimir PutinRosjaDonald TrumpUSA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica