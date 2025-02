- Jego (Trumpa - red.) frustracja wobec prezydenta Zełenskiego wynika z kilku powodów. Po pierwsze - konieczne jest głębokie docenienie tego, co dla Ukrainy zrobili amerykański naród, amerykański podatnik, prezydent Trump w swojej pierwszej kadencji oraz nasze działania od tamtego czasu. Dlatego niektóre wypowiedzi płynące z Kijowa, a także obraźliwe komentarze pod adresem prezydenta Trumpa były po prostu nie do zaakceptowania - ocenił Waltz.

- Spójrzmy prawdzie w oczy. Prezydent Trump jest obecnie bardzo sfrustrowany prezydentem Zełenskim. Faktem jest, że nie przystąpił do rozmów, nie skorzystał z tej okazji, którą mu zaoferowaliśmy. Myślę, że ostatecznie do tego dojdzie i mam nadzieję, że stanie się to bardzo szybko - dodał.

Waltz: ta wojna musi się zakończyć

USA popierają wysłanie europejskich sił na Ukrainę

Doradca Trumpa mówił też o oczekiwaniach prezydenta wobec czerwcowego szczytu NATO. Jak stwierdził, konieczne jest, by wszystkie państwa NATO w 100 procentach wypełniły do tego czasu swoje zobowiązanie do wydawania 2 procent PKB na obronność. - A potem będziemy rozmawiać o tym, jak to przekroczyć - powiedział Waltz.