"Do nowych uderzeń może dojść w najbliższych dniach". Apel w Monachium

Ukraiński przywódcza podkreślił w sobotę na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, że rosyjskie ataki odbywają się każdego dnia. - Do nowych zmasowanych uderzeń może już dojść w najbliższych dniach - powiedział, zwracając się do sojuszników o przyspieszenie dostaw broni dla jego państwa.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przemawia podczas 62. Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa Źródło: RONALD WITTEK/PAP/EPA

Zełenski: Rosja stara się rozbić naszą jedność

Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że żadne europejskie państwo nie ma zdolności, aby samodzielnie obronić się przed ewentualną agresją.

- Nie ma żadnego państwa w Europie, które jest w stanie samodzielnie się obronić w pełnowymiarowej wojnie. Rosja stara się rozbić naszą jedność, która jest najlepszym sposobem, aby przeciwstawić się rosyjskim planom. I ta jedność między nami cały czas istnieje. Nasza jedność nas broni - mówił prezydent Ukrainy.

Zełenski: niemądre jest utrzymywać ukraińską armię poza NATO

Zełenski mówił, że "ukraińska armia jest najsilniejszą armią w Europie dzięki naszym bohaterom". - I niemądre jest, jak uważam, po prostu niemądre jest utrzymywać tę armię poza NATO - oświadczył.

Zadeklarował, że Ukraina gotowa jest wnieść do wspólnego bezpieczeństwa Europy wszystkie doświadczenia, które zdobyła, walcząc od czterech lat w pełnowymiarowej wojnie, którą prowadzi przeciwko niej Rosja.

"Europa praktycznie nieobecna za stołem. To błąd"

- Amerykanie często mówią o ustępstwach. I zbyt często te ustępstwa omawiane są wyłącznie w kontekście Ukrainy, a nie Rosji - mówił. Dodał, że "Europa jest praktycznie nieobecna za stołem (rozmów)". - Uważam, że jest to ogromny błąd - podkreślił Zełenski.

Mówił, że Ukraińcy "starają się w pełni wprowadzić Europę do tego procesu, by interesy i głos Europy były brane pod uwagę".

Podkreślił, że "Ukraina wraca cały czas do jednej jasnej kwestii: pokój można budować wyłącznie w oparciu o jasne gwarancje bezpieczeństwa". Zadeklarował, że "Ukraina zrobi wszystko co tylko możliwe, żeby negocjacje były skuteczne".

Zełenski powiedział, że Ukraina jest "gotowa na porozumienie, które przyniesie prawdziwy pokój". - Ukrainie i Europie - dodał.

- Jestem przekonany, że można zakończyć tę wojnę i można ją zakończyć z godnością. To dla nas jest najważniejsze, z godnością - podkreślił.

Opracowała Justyna Sochacka