Departament Stanu podsumował wizytę Dereka Cholleta w Polsce. W komunikacie o "ochronie wolności mediów"

W wydanym na koniec trzydniowej wizyty Dereka Cholleta w Polsce komunikacie, opublikowanym przez Biuro Rzecznika Prasowego Departamentu Stanu USA, znalazła się informacja, że przedstawiciel amerykańskiej dyplomacji odwiedził Warszawę, aby "potwierdzić silne relacje Stanów Zjednoczonych z naszym sojusznikiem w NATO - Polską". Dodano, że spotkał się z wiceministrem spraw zagranicznych Marcinem Przydaczem, sekretarzem stanu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotrem Naimskim oraz marszałkiem Senatu, senatorem Tomaszem Grodzkim, aby "opowiedzieć się za wspólnym podejściem do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski i regionu oraz rozwiązania kryzysu klimatycznego".

Derek Chollet w Warszawie. O czym rozmawiał?

Przydacz powiedział na czwartkowym briefingu po spotkaniu z amerykańskim politykiem, że przedstawił mu naszą ocenę Nord Stream 2. - Polska uważa, że to projekt polityczny, szkodliwy dla bezpieczeństwa całej Europy - podkreślił wiceszef MSZ.

Doradca Departamentu Stanu USA o wolności mediów i sprawie TVN24

- Kwestia wolności mediów jest w tym momencie ważnym tematem dla wielu amerykańskich urzędników. Los koncesji dla telewizji - TVN24 - to coś, do czego podchodzimy bardzo poważnie i jest to temat, który dziś poruszyłem z moimi polskimi rozmówcami – mówił.