Vivek Ramaswamy, który wraz z Elonem Muskiem ma ciąć rządowe wydatki i masowo zwalniać urzędników w ramach nowego Departamentu Wydajności Państwa, planuje ubiegać się o urząd gubernatora stanu Ohio - twierdzą amerykańskie media. Czy to oznacza, że jedynym szefem DOGE zostanie sam Musk?

Kluczowy dla prezydenta Donalda Trumpa nowy Departament Wydajności Państwa - z ang. Department of Government Efficiency - to w skrócie DOGE, co można tłumaczyć jako "pieseł". Na jego czele mają stanąć: multimiliarder Elon Musk i prawie miliarder - Vivek Ramaswamy. Jak jednak twierdzi portal Politico, a także amerykańska stacja CBS News, już wkrótce to ciało może mieć tylko jednego szefa, gdyż Ramaswamy pod koniec stycznia chce ogłosić zamiar kandydowania na gubernatora stanu Ohio. Choć 39-letni polityk nie skomentował tych informacji, CBS twierdzi, że potwierdziło je "wiele źródeł". O zamiarze kandydowania Ramaswamy'ego piszą także inne amerykańskie media, przy czym np. "The New York Times" twierdzi, że nie oznacza to natychmiastowej rezygnacji z roli w DOGE.

Wybory w Ohio odbędą się w przyszłym roku - kiedy to kończy się druga kadencja obecnego gubernatora Mike'a DeWine. Vivek Ramaswamy - przedsiębiorca farmaceutyczny z majątkiem szacowanym przez Forbesa na 960 milionów dolarów, a jednocześnie były kontrkandydat Donalda Trumpa w Partii Republikańskiej, mieszka niedaleko Columbus, stolicy stanu Ohio.

Vivek Ramaswamy Sarah Yenesel/EPA/PAP

Co zrobi "PIESEŁ"?

Po ogłoszeniu nominacji Musk i Ramaswamy już w listopadzie przedstawili na łamach "WSJ" plan działań "Departamentu Wydajności Państwa". Zapowiedzieli, że zamierzają wskazać Trumpowi listę tysięcy regulacji, które miałby on unieważnić rozporządzeniem. "DOGE zamierza współpracować z osobami powołanymi na stanowiska w agencjach w celu określenia minimalnej liczby pracowników wymaganych w agencji, aby mogła ona wypełniać swoje konstytucyjnie dopuszczalne i ustawowo wymagane funkcje" - napisali. Zapowiedzieli, że zamierzają też skłonić urzędników do odejścia z pracy, likwidując pracę zdalną i przenosząc urzędy z Waszyngtonu w inne miejsca w kraju. Nie podają liczby urzędników do zwolnienia, jednak Ramaswamy w przeszłości postulował pozbycie się trzech czwartych z nich.

Donald Trump i Elon Musk PAP/EPA/WILL OLIVER

DOGE ma przynieść budżetowi gigantyczne oszczędności. Elon Musk obiecywał, że agencja przyczyni się do obcięcia wydatków o 2 biliony dolarów (czyli prawie jedna trzecia całego rocznego budżetu). Powtarzał to wielokrotnie, choć wielu ekspertów wątpiło w taką możliwość. Ostatnio on również przyznał, że nie będzie to aż taka kwota. W rozmowie z Markiem Pennem, dyrektorem grupy agencji marketingowych Stagwell miliarder stwierdził, że istnieje "duża szansa", iż DOGE ograniczy wydatki jedynie o połowę zakładanej wcześniej sumy.

Jak pisał w ubiegłym tygodniu portal CNN, powołując się na m.in. pracowników "wielu agencji rządowych", niektórzy urzędnicy pracujący dla administracji USA usuwają pewne elementy z opisów swoich stanowisk, by uchronić się przed możliwymi cięciami. Chodzi o te elementy, które wiążą się z polityką, czy też programami dotyczącymi różnorodności, równości i integracji, często krytykowanymi przez amerykańską prawicę.

PAP/EPA EPA

Agencja DOGE ma mieć charakter zewnętrznego ciała doradczego współpracującego z Białym Domem. "Będziemy mieć ranking najbardziej głupich wydatków pieniędzy z waszych podatków. Będzie to zarówno niezwykle tragiczne, jak i niezwykle zabawne" - pisał w połowie listopada 2024 roku na X Musk. Post miliarder opatrzył wówczas "logiem" nowego ciała, przedstawiającym znanego z memów psa rasy shiba inu. To do niego odwołuje się skrót nazwy agencji, DOGE ("pieseł").

