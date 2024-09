Co najmniej 129 osób zginęło podczas masowej próby ucieczki z więzienia w Demokratycznej Republice Konga, poinformowały lokalne władze. Według urzędników nie żyją wszyscy, którzy zamierzali zbiec. Mieszkaniec Kinszasy relacjonował, że strzelanina trwała kilka godzin, a później widział samochody wywożące ciała z miejsca zdarzenia.

Do tragedii doszło około godz. 2:00 nad ranem w poniedziałek w stolicy Demokratycznej Republiki Konga, Kinszasie. Z więzienia Makala, największego zakładu karnego w kraju, próbowała uciec duża grupa osadzonych.

Władze kraju przekazały, że podczas próby ucieczki zginęło co najmniej 129 osób. Minister spraw wewnętrznych Shabani Lukoo poinformował w serwisie X, że z tej liczby 24 osoby zmarły w wyniku strzałów, które padły po wydaniu ostrzeżenia, a pozostałe osoby zostały stratowane lub udusiły się w tłumie. Według niego rannych zostało co najmniej 59 osób, było także kilka przypadków gwałtów na kobietach.

Strzelanina trwała kilka godzin

Jeden z osadzonych w tym zakładzie więźniów powiedział agencji Reutera, że obudziły go hałasy dochodzące z zewnątrz, po których nastąpiły strzały. Inny z więźniów ocenił, że "żołnierze strzelali do wszystkiego, co się ruszało". Cytowany przez CNN mieszkaniec Kinszasy, Daddi Soso relacjonował, że strzelanina trwała kilka godzin, a później widział samochody wywożące ciała z miejsca zdarzenia.