"Delikatna sytuacja". Zadanie specjalne Giorgii Meloni

"Łączniczka", "most między USA a Unią Europejską" - tak określana jest ostatnio premier Włoch. Media zauważają, że Giorgia Meloni zarówno zjednała sobie sympatię prezydenta USA, jak i stanowczo opowiada się za Ukrainą w kontekście rosyjskiej agresji. Jak pisze BBC, to sprawia, że może chcieć być pośredniczką między krajami Starego Kontynentu a Ameryką w dyskusji o zakończeniu wojny w Ukrainie.

W Londynie w niedzielę po południu odbył się nieformalny szczyt liderów dotyczący kwestii Ukrainy i bezpieczeństwa. Rankiem przed tym wydarzeniem Keir Starmer spotkał się w swojej siedzibie na Downing Street 10 w formacie jeden na jeden z szefową włoskiego rządu Giorgią Meloni.

Stwierdziła, że w tym "mającym duże znaczenie momencie bardzo ważne jest, aby ze sobą rozmawiać i koordynować działania". - Wszyscy jesteśmy bardzo zaangażowani w realizację celu, który chcemy osiągnąć, a mianowicie sprawiedliwego i trwałego pokoju na Ukrainie - mówiła. - Myślę, że jest bardzo, bardzo ważne, abyśmy uniknęli ryzyka, że Zachód się podzieli. Sądzę, że w tej kwestii Wielka Brytania i Włochy mogą odegrać ważną rolę w budowaniu mostów - dodała.

Później po rozmowach przywódców na konferencji podkreśliła, że "musimy dobrze spisać się w tej fazie, by nie podzielić Zachodu, bo byłoby to fatalne dla wszystkich".

Nawiązała do swojej propozycji na zwołanie pilnego szczytu USA-Europa, którą przedstawiła zaraz po fiasku piątkowych rozmów prezydentów Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego w Białym Domu. - Zaproponowaliśmy spotkanie, by porozmawiać w otwarty sposób o tym, co chcemy zrobić, jak chcemy stawić czoło wyzwaniom, nie tylko w kwestii pokoju na Ukrainie - podkreśliła.

- W świecie, który się zmienia i w którym trzeba mieć wspólne cele i plany, takie spotkanie między USA i UE jest absolutnie możliwe, jeśli będziemy działać (...) bez poddawania się emocjom, racjonalnie - oceniła Meloni. Zapewniła, że Włochy pracują nad organizacją takiego szczytu.

"Może być skuteczną europejską łączniczką"

Korespondent TVN24 w Londynie Maciej Woroch wskazywał, że wizyta Meloni u Stramera może mieć duże znaczenie, bo ona jako jedyna została zaproszona do dwustronnych rozmów przez brytyjskiego premiera.

- Wielu komentatorów uważa, że Giorgia Meloni lubiana za oceanem i podziwiana przed Donalda Trumpa i jego współpracowników może być skuteczną europejską łączniczką, jeśli chodzi o przekazywanie wspólnego europejskiego planu do Waszyngtonu - mówił.

Giorgia Meloni i Keir Starmer PAP/EPA/TOLGA AKMEN

Przypomniał, że niedawno Emmanuel Macron i Keir Starmer odbyli rozmowy z Donaldem Trumpem w Białym Domu, a później doszło do kłótni Wołodymyra Zełenskiego z amerykańskim prezydentem i nie podpisano planowanej umowy o współpracy w pozyskiwaniu minerałów w Ukrainie.

Jak mówił Woroch, przywódcy Europy obecnie "dwoją się i troją, by wymyślić, kogo wysłać do Waszyngtonu i z jaką misją posłać". Ewentualnie z tym, co uda ustalić się tutaj. To nie jest żadna oficjalna informacja, ale wiele wskazuje na to, że jeśli ktoś miałby tam pojechać, to musiałby być ktoś, kogo Trump (...) lubi. Giorgia Meloni wychodzi tu zdecydowanie na prowadzenie - powiedział.

Blisko przy Trumpie

BBC ocenia, że "Meloni znajduje się w delikatnej sytuacji". "Jest blisko z administracją Trumpa, a prezydent USA wielokrotnie wyrażał wobec niej uznanie" - analizuje stacja.

W zeszłym tygodniu wystąpiła, łącząc się online, podczas CPAC - corocznej konferencji konserwatystów, przez amerykańskie media nazywane "Mekką ruchu MAGA". Nie dołączyła też do innych unijnych liderów, którzy w mediach społecznościowych wyrażali swoje poparcie dla Zełenskiego po jego sprzeczce z Trumpem.

W sobotę wieczorem Meloni rozmawiała telefonicznie z amerykańskim przywódcą. Jak podało jej biuro, ich rozmowa miała między innymi związek z zaplanowanym na niedzielę spotkaniem premier z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

A jednocześnie staje za Zełenskim

Jednakże - pisze BBC - od czasu dojścia do władzy w 2022 roku Meloni wyrażała wyraźnie wsparcie dla Ukrainy. Zdaniem redakcji to wyróżniało ją spośród innych podobnych do niej poglądowo liderów - takich jak węgierski premier Viktor Orban, który wezwał UE do pójścia w ślady Ameryki i wznowienia rozmów z Moskwą.

"Włoska premier może więc próbować wykuć dla siebie trzecią drogę - być może jako most między USA a Unią Europejską" - czytamy.

Meloni spotkała się w niedzielę w Londynie również z Zełenskim PAP/EPA/FILIPPO ATTILI / CHIGI PALACE PRESS OFFICE / HANDOUT

W niedzielę, po spotkaniu ze Starmerem przed londyńskim szczytem, Meloni odbyła z Zełenskim rozmowę. Ukraiński przywódca napisał później, że było to spotkanie na temat wypracowania wspólnego planu działań w sprawie zakończenia wojny poprzez sprawiedliwy i długotrwały pokój.

Autorka/Autor:akr/kab

Źródło: PAP, BBC, tvn24.pl