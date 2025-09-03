Logo strona główna
Świat

Parada w Pekinie, przyjechali dyktatorzy. Trump pozdrowił "spiskujących przeciwko USA"

epa12347505
Inauguracja defilady wojskowej w Pekinie
Źródło: Reuters
Podczas wielkiej defilady w Pekinie z okazji 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej na Dalekim Wschodzie, na trybunie honorowej zasiedli Władimir Putin i Kim Dzong Un. Prezydent USA Donald Trump przekazał "pozdrowienia" obecnym w Chinach dyktatorom i zarzucił, że razem z Xi "spiskują przeciwko Stanom Zjednoczonym".

Donald Trump odniósł się do organizowanej przez Chiny defilady wojskowej we wpisie na swoim portalu Truth Social.

"Kluczowe pytanie brzmi, czy prezydent Chin Xi wspomni o ogromnym wsparciu i 'krwi', jaką Stany Zjednoczone Ameryki dały Chinom, aby pomóc im w odzyskaniu WOLNOŚCI od bardzo nieprzyjaznego najeźdźcy. Wielu Amerykanów zginęło w chińskiej walce o zwycięstwo i chwałę. Mam nadzieję, że zostaną oni słusznie uhonorowani i zapamiętani za swoją odwagę i poświęcenie! Niech prezydent Xi i wspaniały naród chiński będą mieli wspaniałe i długotrwałe święto" - napisał prezydent.

"Proszę przekazać moje najgorętsze pozdrowienia Władimirowi Putinowi i Kim Dzong Unowi, podczas gdy spiskujecie przeciwko Stanom Zjednoczonym Ameryki" - dodał.

Trump nawiązał w ten sposób do amerykańskiego wsparcia walki Chińczyków przeciwko Japonii podczas II wojny światowej. Amerykanie wspierali chińskie wojska w ramach programu Lend-Lease oraz walczyli u ich boku m.in. podczas kampanii w Birmie.

Mimo to podczas organizowanej w Pekinie parady z okazji 80. rocznicy zwycięstwa nad Japonią nie ma delegacji z USA, zaś wśród zagranicznych przywódców uczestniczących w imprezie są m.in. przywódcy Rosji, Korei Północnej i Iranu.

Pytany wcześniej w Białym Domu o defiladę i udział Putina i Kima, Trump stwierdził, że nie traktuje jej jako wyzwania wobec Stanów Zjednoczonych, bo ma dobre stosunki z Xi. - Wcale tego tak nie widzę. Chiny nas potrzebują, a ja mam bardzo dobre relacje z przewodniczącym Xi. Jak wiecie, Chiny potrzebują nas znacznie bardziej niż my ich - zaznaczył.

Xi: naród chiński stoi po właściwej stronie historii    

Przywódca Chin Xi Jinping, inaugurując defiladę z okazji 80. rocznicy kapitulacji Japonii i zakończenia II wojny światowej na Dalekim Wschodzie, stwierdził w środę, że naród chiński "zdecydowanie stoi po właściwej stronie historii, po stronie postępu ludzkości".

Władimir Putin, Xi Jinping i Kim Dzong Un na defiladzie w Pekinie
Władimir Putin, Xi Jinping i Kim Dzong Un na defiladzie w Pekinie
Źródło: PAP/EPA/ALEXANDER KAZAKOV/SPUTNIK/KREMLIN POOL

W transmitowanym przez telewizję przemówieniu na placu Tiananmen w Pekinie, Xi Jinping podkreślił, że "chińska wojna ludowa oporu przeciwko japońskiej agresji stanowiła ważną część światowej wojny antyfaszystowskiej". - Naród chiński, kosztem ogromnych ofiar, wniósł wielki wkład w ratowanie Europy i obronę pokoju na świecie - dodał przywódca, ubrany w mundur w stylu przewodniczącego Mao Zedonga.

Chiński przywódca zaapelował o budowanie "społeczności o wspólnej przyszłości dla ludzkości", ostrzegając przed powtórką historii. Podkreślił, że naród chiński "nie boi się przemocy, opiera się na własnych siłach i stale się doskonali". Armia Ludowo-Wyzwoleńcza (ALW) ma "wiernie wypełniać swoje święte obowiązki", chronić jedność państwa i przyczyniać się do "wielkiego odrodzenia narodu chińskiego". Po dziesięciominutowym przemówieniu Xi dokonał przeglądu wojsk.

Największa defilada w historii ChRL

W defiladzie, określanej jako największa parada wojskowa w historii komunistycznych Chin, uczestniczyło ponad 10 tys. żołnierzy z 45 formacji wojskowych, w tym oddziały piechoty, sił powietrznych, marynarki wojennej, wsparcia informatycznego, które pojawiły się po raz pierwszy, oraz formacje historyczne.

Defilada wojskowa w Pekinie
Defilada wojskowa w Pekinie
Źródło: EPA

Wzdłuż alei Chang'an przecinającej plac Tiananmen przejechały setki pojazdów wojskowych z najnowocześniejszym uzbrojeniem. Jak podkreślono, większość sprzętu została zaprezentowana po raz pierwszy. Wśród nich można było dostrzec międzykontynentalne pociski balistyczne (ICBM), takie jak DF-61, DF-31BJ, pociski manewrujące YJ-19 i CJ-1000.

Defilada wojskowa w Pekinie
Defilada wojskowa w Pekinie
Źródło: PAP/EPA

Na platformach zaprezentowano nowe systemy obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, jak HQ-9C, pociski przeciwokrętowe i podwodne, w tym YJ-15, systemy radarowe oraz jednostki bezzałogowe powietrzne i morskie. Zadebiutował także czołg podstawowy typu 99A, wyposażony w działo kalibru 125 mm.

Defilada wojskowa w Pekinie
Defilada wojskowa w Pekinie
Źródło: PAP/EPA

Nad ponad 50 tys. widzów zgromadzonych na placu centralnym stolicy przeleciały helikoptery, tworząc kształt liczby 80. Nastąpił także przelot eskadr z udziałem ponad 100 samolotów, w tym myśliwców, bombowców oraz samolotów transportowych. Na zakończenie wypuszczono 80 tys. "gołębi pokoju".

Defilada wojskowa w Pekinie
Defilada wojskowa w Pekinie
Źródło: PAP/EPA

Putin i Kim wśród gości honorowych

Na trybunie honorowej wśród zagranicznych gości znaleźli się przedstawiciele 26 państw, m.in. przywódcy Rosji i Korei Północnej - Władimir Putin i Kim Dzong Un - oraz prezydent Iranu Masud Pezeszkian. Najwyżsi rangą przedstawiciele Europy, którzy obecni byli na defiladzie, to prezydent Serbii Aleksandar Vucić i premier Słowacji Robert Fico.

Podczas transmisji państwowej telewizji CCTV pokazano gestykulującego Xi Jinpinga, który wymienił kilka słów z Kim Dzong Unem.

Władimir Putin, Xi Jinping i Kim Dzong Un na defiladzie w Pekinie
Władimir Putin, Xi Jinping i Kim Dzong Un na defiladzie w Pekinie
Źródło: PAP/EPA/ANDRES MARTINEZ CASARES

Kapitulacja Japonii

Japonia zaatakowała Chiny w 1937 roku. Według oficjalnych danych chińskich, osiem lat niezwykle brutalnej okupacji i walk kosztowało życie 14 milionów Chińczyków. 2 września 1945 roku na pokładzie zakotwiczonego w Zatoce Tokijskiej amerykańskiego pancernika USS Missouri przedstawiciele rządu i sił zbrojnych Japonii podpisali akt bezwarunkowej kapitulacji kraju, co definitywnie zakończyło drugą wojnę światową.

Defilada wojskowa w Pekinie z okazji 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej na Dalekim Wschodzie
Defilada wojskowa w Pekinie
Defilada wojskowa w Pekinie
Źródło: PAP/EPA
Defilada wojskowa w Pekinie
Defilada wojskowa w Pekinie
Źródło: PAP/EPA
Defilada wojskowa w Pekinie
Defilada wojskowa w Pekinie
Źródło: PAP/EPA
Defilada wojskowa w Pekinie
Defilada wojskowa w Pekinie
Źródło: PAP/EPA
Defilada wojskowa w Pekinie
Defilada wojskowa w Pekinie
Źródło: PAP/EPA
Defilada wojskowa w Pekinie
Defilada wojskowa w Pekinie
Źródło: PAP/EPA
Defilada wojskowa w Pekinie
Defilada wojskowa w Pekinie
Źródło: PAP/EPA
Defilada wojskowa w Pekinie
Defilada wojskowa w Pekinie
Źródło: PAP/EPA
Defilada wojskowa w Pekinie
Defilada wojskowa w Pekinie
Źródło: PAP/EPA
Defilada wojskowa w Pekinie
Defilada wojskowa w Pekinie
Źródło: PAP/EPA
Defilada wojskowa w Pekinie
Defilada wojskowa w Pekinie
Źródło: PAP/EPA

Autorka/Autor: momo/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ALEXANDER KAZAKOV/SPUTNIK/KREMLIN POOL

Czytaj także:
Tragiczny wypadek pod Zgierzem. Nie żyje 20-latka
Samochód uderzył w betonowy płot. Nie żyje 20-latka
Łódź
Adam Szłapka
Kulisy spotkania Tusk-Nawrocki. O czym rozmawiali?
Polska
ludzie, ulica, tłum, przechodnie, obywatele
Podróż w jedną stronę. Coraz częściej wybierają Polskę
BIZNES
W wypadku zginęli obaj kierowcy
Tragedia na drodze. W czołowym zderzeniu zginęło dwóch kierowców
Olsztyn
imageTitle
Djoković wygrał i zatańczył. Będzie hit w półfinale
EUROSPORT
Donald Trump w Białym Domu
Trump "bardzo rozczarowany Putinem". Dowiedział się "bardzo ciekawych" rzeczy o wojnie
Świat
Zniszczenia po nocnych nawałnicach
Załamanie pogody. "To było megauderzenie"
METEO
imageTitle
Wróciła na boisko po walce z rakiem. "Cudownie jest poczuć się sobą"
EUROSPORT
Stryker Leonidas: nowoczesny, zwrotny i gotowy do misji.
W kilka sekund zestrzelił 49 dronów. Amerykanie przetestowali system Leonidas
Świat
Policjanci zatrzymali do kontroli 46-letniego kierowcę porsche
Jechał porsche, rozpędził się do 227 kilometrów na godzinę
WARSZAWA
pieniadze kalkulator shutterstock_2633375769
Dziś ważna decyzja dla kredytobiorców
BIZNES
imageTitle
Koniec pięknej przygody Polaków w US Open
EUROSPORT
Policja w Chicago
Ośmiu zastrzelonych, ponad 40 rannych. Tragiczny długi weekend
Świat
Władimir Putin
Merz: Putin to zbrodniarz wojenny. Nie ma miejsca na ustępstwa
Świat
imageTitle
Znów niebezpiecznie. Protestujący wtargnęli na trasę
EUROSPORT
Burza
Uwaga na burze z ulewami. Ostrzeżenia IMGW
METEO
imageTitle
Świątek w grze o półfinał. Plan transmisji 11. dnia US Open
EUROSPORT
"Dzień Dobry TVN"
"Dzień Dobry TVN" obchodzi 20. urodziny. Huczny jubileusz
Polska
Grzegorz Braun
Dzisiaj wniosek o uchylenie immunitetu Brauna. Zapowiedź ministra
Polska
Siergiej Ławrow i Jurij Uszakow
Ławrow: oczekujemy dalszych rozmów z Ukrainą, ale też uznania "nowych realiów"
Świat
Kongres USA w Waszyngtonie
Kongres upublicznił część dokumentów w sprawie Epsteina. "To nie wystarczy"
Świat
Prezydent Nawrocki w USA
Nawrocki wylądował w Waszyngtonie. Na lotnisku nie było szefa ambasady
Polska
Polskie myśliwce mają pomóc walczyć z ISIS
Rosja atakuje Ukrainę. Polskie wojsko "uruchomiło wszystkie niezbędne procedury"
Polska
Sikorski wręczył Rubio prezent
Sikorski w Miami, Nawrocki w Waszyngtonie, Trump "rozczarowany" Putinem
TO WARTO WIEDZIEĆ
Pogodnie, chmury, po deszczu, lato, wczesna jesień
Opady w części kraju, możliwe burze
METEO
imageTitle
Sabalenka w półfinale US Open bez wychodzenia na kort
EUROSPORT
imageTitle
Waleczni Polacy nie dali rady. Wicemistrzowie olimpijscy minimalnie lepsi
EUROSPORT
28 min
Antoni Macierewicz
PremieraProceder trwał 15 lat. "To koniec Antoniego Macierewicza"
Czarno na białym
Aleksandra Gajewska
Pytanie o owulację i okres. Gajewska ma przesłanie do Kaczyńskiego
Polska
Kierowcy grozi do pięciu lat więzienia
"Stwarzał zagrożenie na drodze"
WARSZAWA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica