Drony nad kolejnym duńskim lotniskiem

Co najmniej cztery samoloty mające wylądować w Aalborgu zostały przekierowane na lotnisko w Kopenhadze. "Skupiamy się na bezpiecznym nadzorze ruchu lotniczego i współpracujemy z policją w celu rozwiązania tej sytuacji" - poinformowała miejscowa baza Air Transport Wing duńskich sił powietrznych. Duńska policja podała, że "w pobliżu lotniska w Aalborgu zaobserwowano drony". Służby "są na miejscu i prowadzą dochodzenie".

Der er observeret droner i nærheden af Aalborg Lufthavn og luftrummet er lukket. Politiet er tilstede og undersøger nærmere. #politidk — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) September 24, 2025 Rozwiń Źródło: X

Rzecznik lotniska nie podał, ile dronów zaobserwowano w przestrzeni powietrznej.

Drony nad kolejnym lotniskiem

To kolejny przypadek, w tym tygodniu, gdy służby zmuszone są do zamknięcia lotniska w związku z pojawieniem się dronów. Wcześniej podobne problemy odnotowano na lotnisku w Kopenhadze i w Oslo.

Norweskie i duńskie władze pozostają w bliskim kontakcie w sprawie incydentów, ale ich śledztwo nie wykazało jeszcze związku - poinformował w środę minister spraw zagranicznych Norwegii Espen Barth Eide.

W poniedziałek późnym wieczorem z powodu pojawienia się kilku dużych dronów przez cztery godziny zamknięte było lotnisko Kastrup w Kopenhadze. Policja oceniła, że za zdarzeniem stał kompetentny sprawca, a premierka Danii Mette Frederiksen incydent nazwała "najpoważniejszym jak dotąd atakiem na duńską infrastrukturę krytyczną". Szefowa duńskiego rządu nie wykluczyła, że doszło do operacji obcego państwa.

