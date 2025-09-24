Logo strona główna
Świat

Drony nad kolejnym duńskim lotniskiem

Duńska policja
Incydent z dronami. Lotnisko w Kopenhadze zostało zamknięte na kilka godzin
Źródło: STEVEN KNAP/SCANPIX RITZAU
W związku z pojawieniem się dronów zamknięto lotnisko w Aalborgu - podała duńska policja. Służby poinformowały, że przybyły na miejsce zdarzenia i prowadzą dochodzenie.

Co najmniej cztery samoloty mające wylądować w Aalborgu zostały przekierowane na lotnisko w Kopenhadze. "Skupiamy się na bezpiecznym nadzorze ruchu lotniczego i współpracujemy z policją w celu rozwiązania tej sytuacji" - poinformowała miejscowa baza Air Transport Wing duńskich sił powietrznych. Duńska policja podała, że "w pobliżu lotniska w Aalborgu zaobserwowano drony". Służby "są na miejscu i prowadzą dochodzenie".

Rzecznik lotniska nie podał, ile dronów zaobserwowano w przestrzeni powietrznej.

Drony nad kolejnym lotniskiem

To kolejny przypadek, w tym tygodniu, gdy służby zmuszone są do zamknięcia lotniska w związku z pojawieniem się dronów. Wcześniej podobne problemy odnotowano na lotnisku w Kopenhadze i w Oslo.

Norweskie i duńskie władze pozostają w bliskim kontakcie w sprawie incydentów, ale ich śledztwo nie wykazało jeszcze związku - poinformował w środę minister spraw zagranicznych Norwegii Espen Barth Eide.

W poniedziałek późnym wieczorem z powodu pojawienia się kilku dużych dronów przez cztery godziny zamknięte było lotnisko Kastrup w Kopenhadze. Policja oceniła, że za zdarzeniem stał kompetentny sprawca, a premierka Danii Mette Frederiksen incydent nazwała "najpoważniejszym jak dotąd atakiem na duńską infrastrukturę krytyczną". Szefowa duńskiego rządu nie wykluczyła, że doszło do operacji obcego państwa.

pc

Autorka/Autor: asty/ads

Źródło: Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Vestegnens Politi

