Dania zamknęła największe lotnisko. Przez niezidentyfikowane drony

Wszystkie starty i lądowania na lotnisku w Kopenhadze zostały zawieszone od godziny 20.26 z powodu doniesień o dronach - podano na profilu FlightRadar na X. Dodano, że część lotów zostało przekierowanych na inne lotniska.

W kolejnym wpisie, o godzinie 21.30, przekazano już, że "jeden samolot właśnie wylądował na lotnisku w Kopenhadze, ale inne wciąż oczekują na lądowanie lub są przekierowywane z powodu sytuacji z dronami".

One flight has just landed at Copenhagen Airport, but others are still holding, waiting, or diverting due to the drone situation. So far, more than 15 flights have been forced to divert to other airports. pic.twitter.com/ajXSuy1WU4 — Flightradar24 (@flightradar24) September 22, 2025 Rozwiń

Rzecznik lotniska potwierdził wcześniej, że cały ruch został wstrzymany, ale odmówił dalszego komentarza.

Wkrótce więcej informacji.

