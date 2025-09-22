Dania zamknęła największe lotnisko. Przez niezidentyfikowane drony

Wszystkie starty i lądowania na lotnisku w Kopenhadze zostały zawieszone od godziny 20.26 z powodu doniesień o dronach - podano na profilu FlightRadar na X. Dodano, że część lotów zostało przekierowanych na inne lotniska.
W kolejnym wpisie, o godzinie 21.30, przekazano już, że "jeden samolot właśnie wylądował na lotnisku w Kopenhadze, ale inne wciąż oczekują na lądowanie lub są przekierowywane z powodu sytuacji z dronami".
Rzecznik lotniska potwierdził wcześniej, że cały ruch został wstrzymany, ale odmówił dalszego komentarza.
Autorka/Autor: akr/ads
Źródło: Reuters
Źródło zdjęcia głównego: STEVEN KNAP/EPA/PAP