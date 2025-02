"Sytuacja bezpieczeństwa w Europie jest trudna". Dania i Norwegia reagują

Norwegia i Dania zacieśnią współpracę w dziedzinie obronności - poinformowały kraje we wspólnym oświadczeniu. "Uznajemy potrzebę przyjęcia przez Europę większej odpowiedzialności za europejską obronność. To czas odważnych wyborów i zwiększonej współpracy" - podkreślono. Jak pisze duński dziennik "Berlingske", porozumienie "ma wzmocnić potencjał militarny państw nordyckich i przyspieszyć proces zbrojeń".

We wspólnym wtorkowym komunikacie duńskiego i norweskiego rządu, zatytułowanym "Norwegia i Dania zwiększają współpracę w zakresie obrony", napisano, że "obecna sytuacja bezpieczeństwa w Europie jest trudna". "Europa zwiększyła wydatki na obronę i wsparcie dla Ukrainy. Musimy jednak zrobić więcej. Silne stosunki transatlantyckie są kluczowe dla naszego wspólnego bezpieczeństwa. Uznajemy potrzebę przyjęcia przez Europę większej odpowiedzialności za europejską obronność. To czas odważnych wyborów i zwiększonej współpracy" - czytamy.

"Norwegia i Dania to kraje ściśle powiązane ze sobą przez wieki historii, z bliskimi więzami społecznymi, gospodarczymi i kulturowymi. Jesteśmy sojusznikami i partnerami, ściśle współpracującymi w ramach państw nordyckich, JEF (The Joint Expeditionary Force) i NATO, aby przyczynić się do stabilności i bezpieczeństwa obszaru euroatlantyckiego" - głosi komunikat.