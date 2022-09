Wybili 15 milionów norek, teraz znów będą je hodować 

W Danii wznowiona zostanie hodowla norek

15 milionów norek poddano eksterminacji

Decyzja ta budziła sprzeciw wśród zajmujących się prawami zwierząt aktywistów, właścicieli ferm, ale też duński obywateli. Jak się okazało, premier Mette Frederiksen nie miała podstaw prawnych do wydania decyzji o wybiciu zwierząt. Jednak do czasu, gdy zostało to ogłoszone, zapowiedź zdążyła poskutkować uśmierceniem znacznej liczby zwierząt. Według Polskiej Agencji Prasowej mowa o 15 milionach norek. W związku ze sprawą do dymisji podał się ówczesny minister ds. żywności Mogens Jensen.