Czołowe zderzenie pociągów. Kilka osób w stanie krytycznym
"Doszło do czołowego zderzenia dwóch pociągów podmiejskich" - przekazał rzecznik straży pożarnej w Kopenhadze, cytowany przez Reutersa. Wypadek miał miejsce w miejscowości Hillerod.
"Wśród pasażerów są ranni. Wszyscy opuścili pociągi, więc nikt nie jest uwięziony (…) Na miejsce zdarzenia wysłano ratowników" - dodał rzecznik.
Według odpowiedzialnego za opiekę zdrowotną Regionu Stołecznego pomocy udzielono łącznie 17 pacjentom, z czego cztery osoby są w stanie krytycznym. "Wszyscy pacjenci zostali przetransportowani z miejsca wypadku.(...) Pasażerowie, którzy nie odnieśli obrażeń fizycznych, przebywają w punkcie zbornym" - podał Region Stołeczny na platformie X.
Burmistrzyni gminy Gribskov Trine Egetved oświadczyła na Facebooku, że z pociągów, które uległy wypadkowi korzysta wielu mieszkańców dojeżdżających do pracy oraz uczniów.
Źródło: PAP, Reuters
