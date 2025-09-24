Strzelanina w ośrodku ICE w Dallas. Media o ataku snajpera

Dallas. Policja na miejscu strzelaniny Źródło: Cable News Network Inc. All rights reserved 2025

Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Mamy trzy osoby poszkodowane na tę chwilę. Nie wiemy, w jakim są stanie. Zostały zabrane do szpitala" - mówił stacji CNN Todd Lyons, pełniący obowiązki dyrektora amerykańskiego Urzędu ds. Imigrantów i Egzekwowania Ceł (ICE).

O strzelaninie informuje też sekretarz bezpieczeństwa krajowego USA Kristi Noem. "Dziś rano w biurze terenowym ICE w Dallas doszło do strzelaniny. Szczegóły wciąż są ustalane, ale możemy potwierdzić, że doszło do wielu obrażeń i ofiar śmiertelnych - napisała na X. Jak dodała, napastnik nie żyje - po tym jak sam się postrzelił. Media podają, że to biały mężczyzna, który miał strzelać z dachu budynku.

Wiceprezydent o strzelaninie

Wpis Noem po godz. 15. czasu polskiego udostępnił wiceprezydent USA J.D. Vance. "Obsesyjne ataki na organy ścigania, a zwłaszcza ICE, muszą się skończyć" - napisał na platformie X, dodając: "Modlę się za wszystkich rannych w tym ataku i za ich rodziny".

Dallas. Służby na miejscu strzelaniny (24.09.2025) Źródło: Reuters

Według CNN nie jest na razie jasne, kim są ofiary strzelaniny. Lokalny oddział stacji Fox4 w Dallas podaje, że osoby postrzelone to zatrzymani przez agentów ICE. Według relacji tej stacji nie żyje co najmniej jedna z ofiar, nie ma jednak oficjalnego potwierdzenia tej informacji.

(więcej informacji podamy wkrótce)