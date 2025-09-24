Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Strzelanina w ośrodku ICE w Dallas. FBI o motywach sprawcy

Dallas
Dallas. Policja na miejscu strzelaniny
Źródło: Cable News Network Inc. All rights reserved 2025
Dwie osoby zostały śmiertelnie postrzelone w środę rano czasu miejscowego w ośrodku ICE w Dallas - informują media. Trzeci postrzelony jest w stanie krytycznym.

Policja w Dallas poinformowała o strzelaninie, do której doszło w środę rano, przed godziną 15.30 czasu polskiego. "Wstępne dochodzenie wykazało, że podejrzany otworzył ogień w stronę budynku rządowego z sąsiedniego budynku. Dwie osoby z ranami postrzałowymi zostały przewiezione do szpitala. Jedna z ofiar zmarła na miejscu. Podejrzany odebrał sobie życie" - podała.

Rzecznik Urzędu ds. Imigrantów i Egzekwowania Ceł (ICE) podał, że w wyniku strzelaniny zginęły dwie osoby, a jedna została krytycznie ranna. Ofiary to zatrzymani przebywający w ośrodku. Służby przekazały, że w strzelaninie nie został poszkodowany żaden agent ICE. Przedstawiciel FBI przekazał, że agencja współpracuje ze stanowymi i federalnymi organami ścigania przy śledztwie.

Dallas. Służby na miejscu strzelaniny (24.09.2025)
Dallas. Służby na miejscu strzelaniny (24.09.2025)
Źródło: Reuters

FBI o motywach sprawcy

- Według nas strzelał w organy ścigania i zatrzymanych z dachu budynku mieszkalnego - przekazała stacji Fox News rzeczniczka resortu bezpieczeństwa krajowego Tricia McLaughlin.

Szef FBI Kash Patel poinformował, że na jego amunicji było napisane hasło przeciwko ICE. FBI uznała to zdarzenie za akt celowej przemocy.

Strzelanina w Dallas

Wcześniej o zdarzeniu informowała m.in. sekretarz bezpieczeństwa krajowego USA Kristi Noem. "Dziś rano w biurze terenowym ICE w Dallas doszło do strzelaniny. Szczegóły wciąż są ustalane, ale możemy potwierdzić, że doszło do obrażeń i ofiar śmiertelnych" - napisała na X. Media podają, że to biały mężczyzna, który miał strzelać z dachu budynku.

Tragedia w kościele. Nie żyje 56-letni proboszcz
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tragedia w kościele. Nie żyje 56-letni proboszcz

Wpis Noem po godz. 15. czasu polskiego udostępnił wiceprezydent USA J.D. Vance. "Obsesyjne ataki na organy ścigania, a zwłaszcza ICE, muszą się skończyć" - napisał na platformie X, dodając: "Modlę się za wszystkich rannych w tym ataku i za ich rodziny".

Jak zaznaczył portal Axios, czołowi przedstawiciele administracji i ruchu MAGA jeszcze przed potwierdzeniem faktów dotyczących zdarzenia zaczęli wiązać go z retoryką przeciwko organom ścigania.

Według CNN, do ośrodka, w którym zostały postrzelone trzy osoby, zazwyczaj trafiają migranci przed przeniesieniem do ośrodków detencyjnych. Amerykański portal podał tę informację, powołując się na niewymienionego z nazwiska byłego wysokiego rangą przedstawiciela ICE.

Strzelanina w luksusowym klubie. "Najbardziej przerażające doświadczenie w moim życiu"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Strzelanina w luksusowym klubie. "Najbardziej przerażające doświadczenie w moim życiu"

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: am, wac, ms

Źródło: PAP, CNN, Fox4

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
TAGI:
USADostęp do broni w USAStrzelaninaPolicja
Czytaj także:
imageTitle
Spektakularne trafienie Lewandowskiego. Kolega aż złapał się za głowę
EUROSPORT
Deutsche Bahn
Deutsche Bahn ma złą passę. Jest plan rządu
Justyna Zuber
Jolanta Sobierańska-Grenda
Kontynuacja in-vitro i miliard złotych dla szpitali. Ministra Zdrowia przedstawiła priorytety
Anna Bielecka
Strażacy w miejscowości Altadena w Kalifornii, 13 stycznia 2024 r.
Jej dom przetrwał pożogę, ale wykryto w nim cyjanek i ołów
METEO
shutterstock_2210891727
PILNENowy prezes polskiego giganta. Jest decyzja
BIZNES
imageTitle
Ekstraklasa górą. Bez sensacji w Pucharze Polski
EUROSPORT
Sikorski i Nawrocki
"Jednolity przekaz" za granicą. Rzecznik rządu o zdjęciu z ONZ
Polska
Spotkanie Marco Rubio-Siergiej Ławrow
Rubio rozmawiał z Ławrowem "za zamkniętymi drzwiami"
Świat
Prezydent RP Karol Nawrocki
Co zrobi prezydent? "Ustawę poparli jego koledzy z PiS"
BIZNES
imageTitle
"Wrócił". Djoković zagra o piąty tytuł w Szanghaju
EUROSPORT
Waldemar Żurek
Pięć listów ministra sprawiedliwości. "Wzywam do zaprzestania"
Polska
91-letni rolnik po wypadku trafił do szpitala
91-latek chciał naprawić ciągnik, ten ruszył i po nim przejechał
WARSZAWA
Akcja "Trzeźwość Lokalnie" na mazowieckich drogach
65 pijanych kierowców, dwóch po narkotykach. I to w dwa dni
WARSZAWA
Samochody niczym kostki domina na Tajwanie
Auta jak kostki domina. Skala żywiołu na zdjęciach
METEO
Dziewczynka została przetransportowana do szpitala śmigłowcem LPR
11-latka na hulajnodze elektrycznej potrącona przez auto
Łódź
imageTitle
Polska - Włochy w półfinale MŚ. Kiedy i o której godzinie mecz?
EUROSPORT
ludzie przejscie dla pieszych shutterstock_1420275392
Ogromne kontrowersje w sprawie pensji. "Coś tutaj nie gra"
Joanna Rubin-Sobolewska
imageTitle
Australia ponownie najlepsza w sztafecie. Pech mistrzyni świata
Najnowsze
Radosław Sikorski i Karol Nawrocki na 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ
Pytania o relacje z Sikorskim. Nawrocki: tak powinno zostać, tak powinno być zawsze
Polska
imageTitle
Dlaczego ten tytuł i rekord świata smakują Oli Mirosław wyjątkowo?
EUROSPORT
Wołodymyr Zełenski
Zełenski przemawiał w ONZ. Podał przykład Polski
Świat
Kosiniak i Hołownia śmieją się w sejmie
"Auć, auć" i "dawanie po razie". Seria żartów w Sejmie
Polska
shutterstock_2376208007
Plaga oszustw z wykorzystaniem wizerunku znanych osób. Urząd zabiera głos
BIZNES
Przymrozki
Lokalnie mogą pojawić się przymrozki
METEO
imageTitle
Azjatyccy kibice oszaleli na punkcie Graniecznego. "Nie wiem, czym sobie zasłużyłem"
EUROSPORT
Prawo jazdy (zdjęcie ilustracyjne)
12 osób oskarżonych o handel prawami jazdy
Katowice
G1krpayWcAEULQ4
Nawrocki zdradził, o czym rozmawiał z Trumpem. "Nawiązał do sytuacji w Polsce"
Polska
Policja szuka 63-letniego Józefa Kozoduja
Próbował zabić żonę. Trwa obława za tym mężczyzną
Kielce
Wystawa "Starsze miasto" w Muzeum Woli
Starsi państwo w "Starszym mieście"
Piotr Bakalarski
Kościół, krzyż, ławy kościelne, wnętrze kościoła
Tragedia w kościele. Nie żyje 56-letni proboszcz
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica