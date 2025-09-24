Strzelanina w ośrodku ICE w Dallas. FBI o motywach sprawcy

Dallas. Policja na miejscu strzelaniny Źródło: Cable News Network Inc. All rights reserved 2025

Policja w Dallas poinformowała o strzelaninie, do której doszło w środę rano, przed godziną 15.30 czasu polskiego. "Wstępne dochodzenie wykazało, że podejrzany otworzył ogień w stronę budynku rządowego z sąsiedniego budynku. Dwie osoby z ranami postrzałowymi zostały przewiezione do szpitala. Jedna z ofiar zmarła na miejscu. Podejrzany odebrał sobie życie" - podała.

Rzecznik Urzędu ds. Imigrantów i Egzekwowania Ceł (ICE) podał, że w wyniku strzelaniny zginęły dwie osoby, a jedna została krytycznie ranna. Ofiary to zatrzymani przebywający w ośrodku. Służby przekazały, że w strzelaninie nie został poszkodowany żaden agent ICE. Przedstawiciel FBI przekazał, że agencja współpracuje ze stanowymi i federalnymi organami ścigania przy śledztwie.

Dallas. Służby na miejscu strzelaniny (24.09.2025) Źródło: Reuters

FBI o motywach sprawcy

- Według nas strzelał w organy ścigania i zatrzymanych z dachu budynku mieszkalnego - przekazała stacji Fox News rzeczniczka resortu bezpieczeństwa krajowego Tricia McLaughlin.

Szef FBI Kash Patel poinformował, że na jego amunicji było napisane hasło przeciwko ICE. FBI uznała to zdarzenie za akt celowej przemocy.

Strzelanina w Dallas

Wcześniej o zdarzeniu informowała m.in. sekretarz bezpieczeństwa krajowego USA Kristi Noem. "Dziś rano w biurze terenowym ICE w Dallas doszło do strzelaniny. Szczegóły wciąż są ustalane, ale możemy potwierdzić, że doszło do obrażeń i ofiar śmiertelnych" - napisała na X. Media podają, że to biały mężczyzna, który miał strzelać z dachu budynku.

Wpis Noem po godz. 15. czasu polskiego udostępnił wiceprezydent USA J.D. Vance. "Obsesyjne ataki na organy ścigania, a zwłaszcza ICE, muszą się skończyć" - napisał na platformie X, dodając: "Modlę się za wszystkich rannych w tym ataku i za ich rodziny".

Jak zaznaczył portal Axios, czołowi przedstawiciele administracji i ruchu MAGA jeszcze przed potwierdzeniem faktów dotyczących zdarzenia zaczęli wiązać go z retoryką przeciwko organom ścigania.

Według CNN, do ośrodka, w którym zostały postrzelone trzy osoby, zazwyczaj trafiają migranci przed przeniesieniem do ośrodków detencyjnych. Amerykański portal podał tę informację, powołując się na niewymienionego z nazwiska byłego wysokiego rangą przedstawiciela ICE.

