Czy Donald Trump poparłby redukcję sił NATO w Europie? "Nie było takiej propozycji"

Prezydent USA Donald Trump pytany w czwartek o to, czy poparłby redukcję sił NATO w Europie, w tym w takich krajach jak Polska, by skłonić Władimira Putina do zawarcia układu pokojowego, odparł, że nie otrzymał takiej propozycji.

Donald Trump

- Nie przedstawiono mi takiej propozycji. Będę o tym myślał później - odpowiedział na pytanie dziennikarki. Ocenił też, że gdyby nie był prezydentem, Putin zająłby całą Ukrainę.

W Polsce stacjonuje około 10 tysięcy żołnierzy USA.

Szczyt na Alasce

Donald Trump i Władimir Putin spotkają się w piątek w ramach pierwszego szczytu od czasu rozmów Putina z Joe Bidenem w czerwcu 2021 roku.

W piątek Putin postawi stopę na amerykańskiej ziemi po 10 latach, kiedy był w Nowym Jorku na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ. Według CNN jego spotkanie z Trumpem odbędzie się w bazie lotniczej Elmendorf-Richardson w Anchorage na Alasce. Stan ten do 1867 roku należał do Rosji.

Z zapowiedzi amerykańskiego prezydenta wynika, że omawiana będzie "wymiana terytoriów", a także że Trump chce doprowadzić do spotkania Putina i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

