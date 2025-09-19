Logo strona główna
Świat

Czesi otworzyli list z 1937 roku. Transmisja w telewizji, prezydent na sali

Otwarcie ostatniego listu Masaryka
Praga. Otwarcie ostatniego listu Masaryka
Źródło: Michal Kamaryt/CTK/PAP
Na zamku w Lánach w środkowych Czechach otwarto w piątek kopertę z listem Tomáša G. Masaryka (TGM), pierwszego i najdłużej urzędującego prezydenta Czechosłowacji. Masaryk miał go podyktować swojemu synowi pod koniec życia. Treść dokumentu nie była znana przez niemal sto lat.

Liczący pięć stron list został odpieczętowany 19 września 2025 roku, zgodnie z prośbą widniejącą na kopercie. Dokument ten został przekazany Archiwum Narodowemu dwie dekady wcześniej przez Antonína Suma - sekretarza Jana Masaryka, byłego szefa czeskiej dyplomacji i syna prezydenta.

Sum twierdził, że w kopercie znajduje się list z ostatnimi słowami Tomáša Garrigue'a Masaryka, które ten podyktował swojemu synowi chwilę przed śmiercią w 1937 roku. Kopertę opatrzono odręczną informacją o możliwej dacie otwarcia oraz pieczęciami sekretarza.

Informacja o liście wzbudziła szereg spekulacji w Czechach. Część historyków mówiła o "ostatnim liście" prezydenta i rozbudzała społeczne nadzieje na poznanie pożegnalnego przesłania historycznej głowy państwa. Inni snuli spekulacje, że Masaryk przedstawi szczegóły swojej rodzinnej historii (według jednej z teorii ojcem Masaryka miał być austriacki cesarz Franciszek Józef I).

W uroczystości otwarcia przesyłki brał udział prezydent Petr Pavel, rodzina Masaryka oraz urzędnicy Archiwum Narodowego. Całość transmitowały na żywo czeskie media.

List otwarto na zamku w Lánach, gdzie we wrześniu 1937 roku Masaryk zmarł
List otwarto na zamku w Lánach, gdzie we wrześniu 1937 roku Masaryk zmarł
Źródło: Michal Kamaryt/CTK/PAP

Badacze potwierdzili autentyczność listu, ale podali w wątpliwość datowanie dokumentu. Ich zdaniem Masaryk podyktował treść trzy lata wcześniej, niż początkowo twierdzono. Czechosłowacki prezydent uważał, że niebawem umrze i chciał zaplanować szczegóły swojego pogrzebu.

"Ludzie boją się śmierci, ale nie ma się czego bać - trzeba tylko kupić nowe ubrania. I to wszystko" - przekazał Masaryk w liście.

Tatíček (pol. ojczulek) - jak o byłej głowie państwa mówią Czesi - twierdził też, że jest bardzo chory i to jego "ostatnie dni". Słowa te nie zaskoczyły historyków, bo Masaryk przygotowywał się do śmierci od początku lat 30. (zmarł w 1937 roku w wieku 87 lat).

Polityczne dziedzictwo

Zgodnie z oczekiwaniami części ekspertów w dokumencie znalazły się także treści nawiązujące do historii i polityki. Masaryk twierdził, że "Niemcom trzeba oddać, na co zasługują, ale nic więcej". Był to czas napięć w regionie związanych z ambicjami hitlerowskiej III Rzeszy i niepokojów w Czechosłowacji, gdzie Niemcy stanowili ponad 20 procent mieszkańców i domagali się większego wpływu na politykę państwa.

Czechosłowacki prezydent nazwał też "głupcem" księdza Andreja Hlinkę, politycznego przywódcę Słowacji i ówczesnego lidera tamtejszego ruchu nacjonalistycznego. Jednocześnie Masaryk pisał, że "trzeba mu przebaczyć".

List liczy 5 stron i jest w większości napisany w języku angielskim. Żona Masaryka była Amerykanką, on sam wielokrotnie odwiedzał USA
List liczy 5 stron i jest w większości napisany w języku angielskim. Żona Masaryka była Amerykanką, on sam wielokrotnie odwiedzał USA
Źródło: Michal Kamaryt/CTK/PAP

W niemal całej historii międzywojennej Czechosłowacji rząd tworzyły wyłącznie partie czeskie (od liczby ugrupowań nieformalną koalicję nazywano "Piątką", cz. Pětka), a ugrupowanie ks. Hlinki przez większość czasu pozostawało opozycyjne wobec rządu w Pradze, jak i idei "czechosłowakizmu", jedności narodowej promowanej przez Masaryka.

Krajowe media poświęcają najwięcej uwagi innej części dokumentu. TGM w liście przekazał, że "jeśli ludzie są niewykształceni i głupi, niewiele można zrobić". Jednocześnie zdaniem Masaryka "ludzie lubią być głupi", ale zdaniem polityka nie można się z tym zgadzać i konieczne jest "kłócenie się i spieranie się" z nimi.

Otwarcie ostatniego listu Masaryka
Otwarcie ostatniego listu Masaryka
Źródło: Michal Kamaryt/CTK/PAP

Siedemnaście lat rządów, dziesiątki pomników

Tomáš G. Masaryk urodził się w 1850 roku. Był pierwszym prezydentem Czechosłowacji po uzyskaniu przez kraj niepodległości w 1918 roku. Urząd głowy państwa piastował do 1935 roku, kiedy to zrezygnował z powodu złego stanu zdrowia. Masaryk był profesorem filozofii, socjologiem i wieloletnim wykładowcą praskiego uniwersytetu. Uważany jest za "ojca" Republiki Czechosłowackiej i głównego orędownika powstania niezależnego państwa po I wojnie światowej.

Historycy szacują, że w jego pogrzebie w 1937 roku wzięło udział od 500 do 750 tysięcy obywateli Czechosłowacji. Do dziś za naszą południową granicą polityk ten posiada dziesiątki pomników i jest upamiętniony w nazwach ulic i placów.

Autorka/Autor: Cezary Paprzycki/adso

Źródło: CT24. Novinky.cz

Źródło zdjęcia głównego: Michal Kamaryt/CTK/PAP

CzechyNiemcy
Cezary Paprzycki
Cezary Paprzycki
