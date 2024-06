Katastrofa kolejowa w Pardubicach. Zabici, wielu rannych

"5 czerwca przed północą na kolei w Pardubicach zderzył się pociąg osobowy z pociągiem towarowym. Do północy na miejsce przybyło 36 jednostek strażaków zawodowych i ochotniczych, policja i służby ratunkowe" – podała na platformie X straż pożarna Regionu Pardubice (HZS).

Pierwsze doniesienia agencyjne mówiły o dwóch ofiarach śmiertelnych. Mieli to być maszyniści pociągów, które się zderzyły. Pół godziny później media poinformowały o czterech ofiarach śmiertelnych i wielu rannych. Na opublikowanych w sieciach społecznościowych zdjęciach i nagraniach wideo widać, że pociągi zderzyły się czołowo.

Fiala: wielkie nieszczęście

Czeskie media zwracają uwagę, że połączenie prywatnego przewoźnika RegioJet z Pragi do Koszyc na Słowacji i dalej do stacji Czop na granicy z Ukrainą jest głównie wykorzystywane przez ukraińskich uchodźców jadących do rodzin w kraju.