Czeskie media opisują historię 27-letniej kobiety, która przez trzy miesiące miała być więziona w piwnicy domu w miejscowości Siřem na zachodzie Czech. Policja poinformowała o zatrzymaniu 40-latka, któremu postawiono zarzuty pozbawienia wolności, gwałtu i szantażu. Grozi mu do 12 lat więzienia.

Rzecznik policji w kraju usteckim poinformował, że funkcjonariusze zatrzymali 40-letniego mężczyznę, któremu postawiono zarzuty pozbawienia wolności, gwałtu i szantażu. Oskarżony przebywa w areszcie, grozi mu do 12 lat więzienia - przekazała agencja ENEX w poniedziałek. Policja odmówiła przekazania dalszych szczegółów na temat 40-latka na obecnym etapie śledztwa. Lokalne media podały, że mężczyzna pracował jako kierowca ciężarówki.

Uciekła z łańcuchem na szyi

Więzionej kobiecie pomogła w ucieczce mieszkanka domu położonego kilkaset metrów od budynku, w którym przetrzymywana była 27-latka. - Ktoś zadzwonił do naszych drzwi (w nocy) z soboty na niedzielę - relacjonowała. - Pomyślałam, że może coś się stało sąsiadom. Wstałam, podeszłam do okna i zobaczyłam kobietę z łańcuchem na szyi. Zaczęła błagać o pomoc - mówiła mieszkanka Siřem w rozmowie z Czeską Telewizją (ČT). Jak dodała, zaprosiła kobietę do środka i dowiedziała się od niej, że "była uwięziona przez trzy miesiące".