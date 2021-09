Kamienie, butelki i gaz łzawiący. Zatrzymania po protestach w dniu intronizacji prawosławnego hierarchy

Policjanci użyli gazu łzawiącego przeciwko protestującym, którzy rzucali kamieniami i butelkami. Rannych jest kilku demonstrantów i co najmniej siedmiu funkcjonariuszy. Do starć doszło przed uroczystością i w jej trakcie. Intronizacja odbyła się przy zastosowaniu wzmożonych środków bezpieczeństwa.

"Podziały zostały stworzone sztucznie"

W sobotę do Monasteru Cetyńskiego przybyli, pod ochroną policji, Joannicjusz II i patriarcha serbskiej Cerkwi Porfiriusz. Demonstrujący wznosili prowizoryczne barykady na drogach, próbując uniemożliwić przybycie dostojników kościelnych i państwowych do miasta.

Po niedzielnej uroczystości Joannicjusz II powiedział, że "podziały zostały stworzone sztucznie". Zapewnił następnie: zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, by je usunąć, ale zajmie to wiele czasu.