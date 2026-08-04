Świat Ojciec oskarżony po śmierci dziecka, które wypadło z okna hotelu Maciej Wacławik |

Policja na Cyprze. Wideo archiwalne Źródło wideo: Reuters Archive Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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O dramatycznym wypadku w Pafos piszą media w Wielkiej Brytanii. Według ich informacji 37-letni Brytyjczyk w lipcu pojechał z rodziną na wakacje na Cypr. 12 lipca, pierwszego dnia pobytu w kurorcie, jego trzyletni syn wypadł z okna na czwartym piętrze hotelu. Chłopiec nie przeżył. Ojca aresztowano jeszcze tego samego wieczoru. Przebywał w areszcie przez osiem dni. Usłyszał zarzuty zaniedbania, które poskutkowało śmiercią dziecka.

Mężczyzna został zwolniony za kaucją w wysokości 20 tys. euro, wpisany na rządową listę osób objętych nadzorem oraz zobowiązany do oddania dokumentów podróży i osobistego stawiania się raz w tygodniu na komisariacie policji w Pafos. Jego żona oraz drugi, pięcioletni syn wyjechali do Wielkiej Brytanii w zeszłym tygodniu - przekazał dziennik "Independent" w poniedziałek.

Sąd wyraził zgodę na udział w pogrzebie

Okoliczności tragedii nie są jasne. Zastępca dyrektora operacyjnego policji w Pafos Michalis Nikolaou powiedział dziennikowi "Cyprus Mail", że podczas badania we krwi mężczyzny wykryto "pewną ilość alkoholu" i że "fakt ten zostanie oceniony przez sąd, który będzie rozpatrywał sprawę".

W poniedziałek adwokat oskarżonego Alexandros Alexandrou przekazał, że sąd wyraził zgodę, by 37-latek mógł uczestniczyć w pogrzebie syna na Wyspach Brytyjskich. Do 15 września oskarżony ma wrócić na Cypr. Dwa dni później ma stanąć przed sądem. Jeśli nie stawi się w wyznaczonym terminie, organy ścigania wydadzą europejski nakaz aresztowania - zaznaczył Alexandrou.