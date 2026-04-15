Świat

Nowe zdjęcia z "rakietowych miast" w Iranie. Coś się zmieniło

Zdjęcie Satelitarne pokazujące irańską bazę odkopywaną przez koparki
Zdjęcia satelitarne z Iranu pokazujące prace nad przywróceniem dostępu do baz rakietowych
Źródło: Cable News Network Inc. All rights reserved 2026
Ze zdjęć satelitarnych przeanalizowanych przez CNN wynika, że Iran w czasie zawieszenia broni pracował nad przywróceniem dostępu do swoich wyrzutni rakietowych w tzw. rakietowych miastach.

Na zdjęciach satelitarnych z Iranu widać koparki i wywrotki, pracujące wokół zakopanych wejść do baz w pobliżu miast Chomejn i Tebriz w Iranie. Zdjęcia wykonano 10 kwietnia.

Zdjęcie satelitarne pokazujące irańską bazę w pobliżu miasta Tabriz odkopywaną przez koparki
Źródło: AIRBUS/CNN

Według wcześniejszych ustaleń stacji Izrael i Stany Zjednoczone uderzały w wejścia do irańskich baz, aby zablokować wyjazd wyrzutni rakietowych i wystrzelenie pocisków lub powrót do bazy w celu ponownego ich załadowania.

Amerykańskie źródła wywiadowcze podają, że w przybliżeniu połowa baz z pociskami pozostała nienaruszona. Część z nich została wskutek ataków zasypana ziemią.

Tak działają rakietowe miasta w Iranie

Według Sama Laira z James Martin Center for Nonproliferation Studies irańskie próby przywrócenia dostępu do baz, znanych też jako miasta rakietowe, były do przewidzenia. - Zawieszenie broni wymaga zaakceptowania faktu, że przeciwnik odbuduje część swoich zdolności wojskowych, których zniszczenie kosztowało cię mnóstwo czasu, wysiłku i pieniędzy - ocenił.

Dodał, że działania Iranu wpisują się w ich strategię. - Jest to zgodne z ogólną koncepcją operacyjną miasta rakietowego, która polega na tym, że najpierw przyjmuje się pierwszy atak, następnie odkopuje uzbrojenie, a potem przeprowadza atak - opisał Lair.

Konflikt na Bliskim Wschodzie

W sobotę upłynęło sześć tygodni od chwili, kiedy Izrael i USA rozpoczęły wojnę przeciwko Iranowi. Dwa dni później rozpoczęła się izraelska operacja zbrojna w południowym Libanie, która - jak deklaruje rząd premiera Benjamina Netanjahu - ma doprowadzić do rozbicia finansowanego przez Iran terrorystycznego ugrupowania Hezbollah.

Z 7 na 8 kwietnia Iran i USA zgodziły się na dwutygodniowe zawieszenie broni, czego efektem było rozpoczęcie sobotnich rozmów pokojowych w Pakistanie. W niedzielę J.D. Vance poinformował, że Stany Zjednoczone i Iran nie osiągnęły porozumienia.

Z nieoficjalnych doniesień CNN wynika, że jest planowana druga tura negocjacji.

OGLĄDAJ: Zwrot w sprawie cieśniny Ormuz. "Mamy poczucie chaosu ze strony USA"
Zwrot w sprawie cieśniny Ormuz. "Mamy poczucie chaosu ze strony USA"

Źródło: CNN

Źródło zdjęcia głównego: AIRBUS/CNN

IranIzraelUSAKonflikty zbrojne Iranu
Adrian Wróbel
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Pilne
Jest decyzja sądu w sprawie Cenckiewicza
Polska
Rekiny otoczyły skuter u wybrzeży Karoliny Północnej
Otoczyły go głodne rekiny. "Miałem sporo szczęścia"
METEO
Atak nożem podczas potkania (zdjęcie ilustracyjne)
Pili razem alkohol w garażu. Spotkanie przybrało niebezpieczny obrót
WARSZAWA
Kanye West
Kanye West odwołuje koncert we Francji. Media: władze chciały zakazać wydarzenia
Kultura i styl
Interweniowała policja (zdjęcie ilustracyjne)
Mąż kłócił się z żoną. Oboje trafili do szpitala. Mężczyznę obezwładniła policja
Kujawsko-Pomorskie
Ursula von der Leyen
Nowa aplikacja UE do weryfikacji wieku. Von der Leyen: będzie dostępna wkrótce
BIZNES
imageTitle
Porażająca statystyka Barcelony
EUROSPORT
imageTitle
Poważna kontuzja piłkarza Liverpoolu. Najpewniej straci mundial
EUROSPORT
Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski
Niedoszły prezydent płaci za możliwość odwołania obecnego
Kraków
tankowiec LNG shutterstock_2291056301
Skąd ropa trafia do Polski? Zaskoczenie na podium
BIZNES
Peter Magyar - Donald Trump
Trump skomentował wynik wyborów na Węgrzech. "Ten nowy człowiek..."
Świat
imageTitle
Hiszpanie piszą o czarnym scenariuszu dla Lewandowskiego
EUROSPORT
Naczelnik OSP zginął na miejscu
"Druh oddał życie, będąc w drodze, by nieść pomoc innym". Włączą syreny
Kraków
Karol Nawrocki
Prezydent podpisał nominacje oficerskie. "Lepiej późno niż wcale"
Polska
imageTitle
O tym się nie mówi. Kowalski upiekł dwie pieczenie na jednym ogniu
EUROSPORT
59 min
Donald Tusk
Czarne chmury nad koalicjantem? "Tusk nie pozwoli sobie na to, co ona robi"
Podcast polityczny
terapia terapeuta terapeutka psycholog gabinet shutterstock_2512795751
Więcej biurokracji, mniej czasu dla pacjentów. Zarządzenie NFZ budzi dużo obaw
Polska
Peter Magyar
Wywiad Magyara dla mediów publicznych. "Jest coś dziwnego"
Świat
Powódź w hrabstwie Cheboygan w stanie Michigan
Przerwane wały przeciwpowodziowe. Ewakuują mieszkańców
METEO
Los Angeles, stacja benzynowa, tankowanie, ceny gazu
Czy wojna z Iranem była warta poniesionych kosztów? Amerykanie ocenili
Świat
Stacja paliw, paliwo, tankowanie
Wzrost cen w Polsce. Paliwa podbiły inflację
BIZNES
Próba medialna spektaklu "Requiem dla snu" w Teatrze Studio
Wyczerpani dopaminą w niewoli algorytmów
Piotr Bakalarski
imageTitle
Kowalski czeka na wymarzony debiut. Lista potencjalnych rywali
EUROSPORT
Donald Trump
Trump: myślę, że to już prawie koniec
BIZNES
Poscig zakończył się dachowaniem
Nietrzeźwy i z zakazem uciekał przed policją. Akt oskarżenia
Kielce
imageTitle
Emocje w walce o play offy NBA. W Miami Heat mają już wakacje
EUROSPORT
sąd, sala sądowa, akta, rozprawa, sędzia akta sprawy
Ofiarami skazanej pielęgniarki było 40 niemowląt
Szczecin
policjant (zdjęcie ilustracyjne)
Policjant ujęty przez "łowców pedofilów", komendant "podjął kroki"
Kraków
imageTitle
Brutalne starcie w meczu Barcelony
EUROSPORT
Ropa, pole naftowe, Syria
Inwestorzy nerwowo wyczekują drugiej tury rozmów
BIZNES

