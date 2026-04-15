Świat Nowe zdjęcia z "rakietowych miast" w Iranie. Coś się zmieniło Oprac. Adrian Wróbel |

Zdjęcia satelitarne z Iranu pokazujące prace nad przywróceniem dostępu do baz rakietowych Źródło: Cable News Network Inc. All rights reserved 2026

Na zdjęciach satelitarnych z Iranu widać koparki i wywrotki, pracujące wokół zakopanych wejść do baz w pobliżu miast Chomejn i Tebriz w Iranie. Zdjęcia wykonano 10 kwietnia.

Zdjęcie satelitarne pokazujące irańską bazę w pobliżu miasta Tabriz odkopywaną przez koparki Źródło: AIRBUS/CNN

Według wcześniejszych ustaleń stacji Izrael i Stany Zjednoczone uderzały w wejścia do irańskich baz, aby zablokować wyjazd wyrzutni rakietowych i wystrzelenie pocisków lub powrót do bazy w celu ponownego ich załadowania.

Amerykańskie źródła wywiadowcze podają, że w przybliżeniu połowa baz z pociskami pozostała nienaruszona. Część z nich została wskutek ataków zasypana ziemią.

Tak działają rakietowe miasta w Iranie

Według Sama Laira z James Martin Center for Nonproliferation Studies irańskie próby przywrócenia dostępu do baz, znanych też jako miasta rakietowe, były do przewidzenia. - Zawieszenie broni wymaga zaakceptowania faktu, że przeciwnik odbuduje część swoich zdolności wojskowych, których zniszczenie kosztowało cię mnóstwo czasu, wysiłku i pieniędzy - ocenił.

Dodał, że działania Iranu wpisują się w ich strategię. - Jest to zgodne z ogólną koncepcją operacyjną miasta rakietowego, która polega na tym, że najpierw przyjmuje się pierwszy atak, następnie odkopuje uzbrojenie, a potem przeprowadza atak - opisał Lair.

Konflikt na Bliskim Wschodzie

W sobotę upłynęło sześć tygodni od chwili, kiedy Izrael i USA rozpoczęły wojnę przeciwko Iranowi. Dwa dni później rozpoczęła się izraelska operacja zbrojna w południowym Libanie, która - jak deklaruje rząd premiera Benjamina Netanjahu - ma doprowadzić do rozbicia finansowanego przez Iran terrorystycznego ugrupowania Hezbollah.

Z 7 na 8 kwietnia Iran i USA zgodziły się na dwutygodniowe zawieszenie broni, czego efektem było rozpoczęcie sobotnich rozmów pokojowych w Pakistanie. W niedzielę J.D. Vance poinformował, że Stany Zjednoczone i Iran nie osiągnęły porozumienia.

Z nieoficjalnych doniesień CNN wynika, że jest planowana druga tura negocjacji.

OGLĄDAJ: Zwrot w sprawie cieśniny Ormuz. "Mamy poczucie chaosu ze strony USA" Zobacz cały materiał