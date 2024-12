Zakopane ciała dwójki dzieci, w wieku poniżej jednego roku, odnaleziono we wtorek. Funkcjonariusze zatrzymali w tej sprawie rodziców niemowląt. Mają oni też trzecie, 4-letnie dziecko, które trafiło pod opiekę specjalistów. Portal Vijesti - HRT podaje, że to właśnie stan najstarszego dziecka, które miało być zaniedbane i niedożywione, zaniepokoił sąsiadów pary. Powiadomili o tym policję, a ta niedługo po przybyciu na miejsce dokonała strasznego odkrycia. Według chorwackich mediów szybki czas odkrycia zwłok sugeruje, że funkcjonariusze posiadali dokładne informacje na temat tragedii.

Minister o "rażących zaniedbaniach"

Media: rodzice mogli należeć do sekty

Chorwackie media podają, że rodzice mogą należeć do sekty. - Mężczyzna przechadzał się po wsi w czarnej sutannie, nosił długą brodę. Żony nie widywaliśmy. Z tego co wiemy, żadne z nich nie pracuje - powiedział jeden z mieszkańców, cytowany przez dziennik "Jutarnji list". Wójt gminy Nenad Horvatić poinformował telewizję HRT, że para wprowadziła się do domu we wsi pięć lat temu. - Dwa dni byli tu, dwa dni w Zagrzebiu, kolejne dwa w Splicie. Nie byli towarzyscy - dodał, powołując się na relacje sąsiadów.