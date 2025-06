Chińczycy na rowerach w Pekinie Źródło: Archiwum Reuters

Kluczowe fakty: Wkrótce wszystkie Chinki będą miały prawo do skorzystania ze znieczulenia zewnątrzoponowego. Obecnie otrzymuje je ok. 30 proc. kobiet w tym kraju.

To kolejna zachęta do posiadania dzieci. Chiny mierzą się bowiem ze spadającym wskaźnikiem urodzeń i kurczeniem się populacji.

Nowe wytyczne ogłosiła w zeszłotygodniowym oświadczeniu Chińska Narodowa Komisja Zdrowia (NHC). Zgodnie z nimi, wszystkie szpitale posiadające ponad 500 łóżek muszą do końca roku zapewnić usługi znieczulenia zewnątrzoponowego, a szpitale posiadające ponad sto łóżek muszą spełnić ten wymóg do 2027 roku.

Decyzja ta "poprawi poziom komfortu i bezpieczeństwa usług medycznych" oraz "jeszcze bardziej zwiększy poczucie szczęścia i będzie promować przyjazne środowisko rodzenia dzieci" - podała NHC.

Według państwowej gazety "China Daily" obecnie około 30 proc. kobiet w Chinach otrzymuje znieczulenie w celu złagodzenia bólu podczas porodu.

Demografia Chin

Chiny zmagają się ze spadającym wskaźnikiem dzietności. W 2024 roku ludność tego kraju spadła po raz trzeci z rzędu - ubyło aż 1,39 miliona Chińczyków. Decyzji o zakładaniu rodziny i posiadaniu potomstwa nie sprzyjają m.in. wysokie koszty życia, niepewność na rynku pracy oraz spowalniająca gospodarka. W tej sytuacji niektóre szpitale zaczęły zamykać oddziały położnicze.

Pekin na różne sposoby próbuje zahamować kurczenie się populacji. Władze oferują m.in. wydłużenie urlopu macierzyńskiego, świadczenia finansowe i podatkowe z tytułu posiadania dzieci oraz dotacje mieszkaniowe. Niektóre prowincje zaczynają zaś same wprowadzać znieczulenia dla kobiet w ciąży do programów ubezpieczeń zdrowotnych.

Znieczulenia przy porodzie - jak wypada Polska na tle innych krajów

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca stosowanie znieczulenia zewnątrzoponowego wobec zdrowych kobiet w ciąży. Jest ono powszechne w wielu krajach - np. we Francji otrzymuje je ok. 82 proc. kobiet, a w USA i Kanadzie ponad 67 proc.

Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia w Polsce w 2023 roku odsetek porodów naturalnych ze znieczuleniem zewnątrzoponowym wyniósł tylko 17 proc. w skali całego kraju. Średnia europejska to tymczasem około 40 proc. znieczuleń w porodach naturalnych. Dostęp do znieczulenia w Polsce poprawia się, ale bardzo powoli. Ministerstwo Zdrowia zdecydowało w 2024 roku, że placówki, które zapewnią rodzącym znieczulenie zewnątrzoponowe, dostaną finansowe premie.