Urzędnik oskarżany o współudział w łamaniu praw człowieka awansował. Stanie na czele partii w Tybecie

Wang Junzheng jest jednym z urzędników ukaranych sankcjami przez Stany Zjednoczone, Unię Europejską, Wielką Brytanię i Kanadę za rolę w łamaniu praw człowieka Ujgurów i innych muzułmanów w Sinciangu. Według hongkońskiego dziennika "South China Morning Post" jest on najbardziej obłożonym sankcjami spośród wysokiej rangi urzędników w ChRL. Gazeta ocenia, że awans 58-letniego Wanga na sekretarza partii w Tybecie jest ze strony Pekinu demonstracją lekceważenia zachodnich sankcji. Sam Wang uznawany jest natomiast za przykład skutecznego - z punktu widzenia władz – zarządzania regionami z dużym udziałem mniejszości etnicznych.

Oprócz awansu Wanga, chińskie media poinformowały również we wtorek o wymianie kilku innych szefów partii na szczeblu prowincji. Obserwatorzy wpisują to w przygotowania do XX krajowego zjazdu KPCh, który zgodnie z tradycją powinien się odbyć jesienią przyszłego roku.