Plakaty ostrzegające przed "zagranicznymi szpiegami" na ulicach Chin Źródło: Reuters Archive

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Chińskie Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego wykryło trzy operacje szpiegowskie, w których urzędnicy państwowi przekazali tajne informacje obcym agentom.

W jednym z przypadków urzędnik wdał się w "skrupulatnie zaprojektowaną pułapką miłosną".

Chińskie władze wezwały urzędników administracji publicznej do zwiększonej czujności.

W czwartek chińskie Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego (MSS) poinformowało o wykryciu trzech przypadków działalności szpiegowskiej przeciwko Chinom. ich celem mieli być urzędnicy państwowi. - Niektórzy urzędnicy, z powodu braku świadomości, osłabionego poczucia dyscypliny i zasad, doprowadzili do wydostania się tajnych informacji, szkodząc bezpieczeństwu narodowemu i interesom państwa - przekazało MSS.

Szpiegostwo w Chinach

Jeden z wykrytych przypadków dotyczy lokalnego urzędnika o nazwisku Li. Jak wskazano, podczas zagranicznego wyjazdu służbowego wdał się on w relację z agentką obcego wywiadu, co nazwano "skrupulatnie zaprojektowaną pułapką miłosną". "Nie potrafił się oprzeć urokowi zagranicznej agentki" - przekazało MSS. Po powrocie do kraju był zaś szantażowany zdjęciami o charakterze intymnym i zmuszony do przekazywania tajnych dokumentów. Mężczyźnie postawiono zarzuty szpiegostwa i wymierzono karę pięciu lat więzienia.

W innym przypadku urzędnik o nazwisku Hou miał potajemnie fotografować poufne dokumenty i sprzedawać je zagranicznym agencjom szpiegowskim. W zamian miał otrzymać pieniądze, jakie stracił z powodu uzależnienia od hazardu. Ministerstwo nie podało jednak, jaką karę mu wymierzono. Trzeci przypadek także dotyczył urzędnika, który miał udostępnić poufne informacje - swojemu krewnemu, który to miał je przekazać dalej zagranicznym szpiegom. Młody urzędnik stracił pracę po tym incydencie.

Zatrzymania szpiegów

Chińskie władze wezwały urzędników administracji publicznej do zwiększonej czujności wobec zagrożeń ze strony obcych służb wywiadowczych. Zdaniem MSS zagraniczni szpiedzy są "coraz bardziej aktywni w infiltracji i wykradaniu tajemnic" państwowych z Chin. Nie podano jednak z jakich krajów pochodzili szpiedzy, w których to ręce miały trafić chińskie tajne informacje.

W ostatnich miesiącach pojawia się coraz więcej doniesień także o zatrzymaniach chińskich szpiegów na Zachodzie. 9 lipca w Ukrainie zatrzymani jako podejrzani o szpiegostwo zostali dwaj Chińczycy – 24-letni były student jednej z kijowskich uczelni technicznych i jego ojciec. Według Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) planowali oni wywieźć do Chin tajną dokumentację dotyczącą systemu rakietowego RK-360MC Neptun.

Tydzień wcześniej we Włoszech doszło do zatrzymania obywatela Chin w związku ze śledztwem FBI w sprawie kradzieży tajnych danych na temat prac nad szczepionką przeciwko Covid-19, prowadzonych na początku pandemii w 2020 roku przez Uniwersytet w stanie Teksas. W ostatnich dniach czerwca w USA zatrzymanych zostało zaś dwóch domniemanych agentów chińskiego wywiadu - 39-letni Liren Lai i 38-letni Yuance Chen - którzy mieli infiltrować bazy amerykańskiej marynarki wojennej i podejmować starania w celu zwerbowania marynarzy.

OGLĄDAJ: Niechciane córki Chin Zobacz cały materiał