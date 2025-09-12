Parada wojskowa w Pekinie, 3 września 2025 roku Źródło: Reuters

Trzeci i najnowszy chiński lotniskowiec, Fujian, przepłynął przez Cieśninę Tajwańską, by przeprowadzić "próby badawcze i misje szkoleniowe" na Morzu Południowochińskim - przekazała w piątek chińska armia. To efekt szerszego trendu modernizacji chińskiej marynarki wojennej, budzący niepokój wśród sąsiadów.

"Te międzyregionalne próby i misje szkoleniowe dla (lotniskowca) Fujian są rutynowym elementem w procesie budowy lotniskowca i nie są skierowane przeciwko żadnemu konkretnemu celowi" - przekazała chińska marynarka wojenna w komunikacie.

Resort obrony Japonii poinformował, że podczas rejsu Fujian w czwartek przez Morze Wschodniochińskie towarzyszyły mu dwa niszczyciele rakietowe - opublikowano również zdjęcie jednostki. Rejs odbywa się w czasie, gdy na pobliskiej Okinawie trwają wspólne ćwiczenia sił USA i Japonii. Władze Tajwanu również potwierdziły obecność lotniskowca i zapewniły o monitorowaniu sytuacji.

Chiński lotniskowiec Fujian w drodze na Morze Południowochińskie (zdjęcie z 11 września 2025 roku) Źródło: Ministerstwo Obrony Japonii/CC BY 4.0

Lotniskowiec z technologią nowej generacji

Fujian, największy i najbardziej zaawansowany chiński lotniskowiec, jest obecnie w fazie prób morskich. W przeciwieństwie do starszych jednostek, Liaoning - w służbie od 2012 roku, i wprowadzonego do służby w 2019 roku Shandong, Fujian wyposażony jest w nowatorskie systemy katapult, umożliwiające startowanie cięższych samolotów z większymi ładunkami i zapasem paliwa.

Umożliwi to, według ekspertów, operowanie z jego pokładu szerszej grupy samolotów, w tym maszyn wczesnego ostrzegania oraz myśliwców wykorzystujących technologię stealth. Według analityków, dzięki temu jego "strefa obrony rozciąga się w promieniu większym niż 600 km".

Cytowani przez rządowy tabloid "Global Times" eksperci zwracają uwagę, że rejs ten może sugerować, iż jednostka wkrótce wejdzie do służby, ponieważ lotniskowiec Shandong wykonał podobną misję w listopadzie 2019 roku na około miesiąc przed przekazaniem go marynarce.

Napięcia na Dalekim Wchodzie

Obecność jednostek marynarki wojennej Chin na Morzu Wschodnio- i Południowochińskim, obok regularnych patroli chińskiej straży przybrzeżnej w okolicach spornych wysp, budzi obawy Japonii, Tajwanu i Filipin o bezpieczeństwo narodowe.

Pekin konsekwentnie modernizuje swoje siły zbrojne, powiększając liczebność marynarki do ponad 370 okrętów i okrętów podwodnych, co czyni ją największą na świecie pod względem liczby jednostek.

Rozszerzenie wpływów Chin w regionie Pacyfiku i potencjalna konfrontacja z sojuszem pod wodzą USA pozostają kluczowymi wyzwaniami dla stabilności w regionie, szczególnie w kontekście potencjalnego przejęcia siłą Tajwanu przez Chiny, czego władze w Pekinie nie wykluczyły.