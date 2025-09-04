Władimir Putin i Kim Dzong Un spotkali się w Pekinie Źródło: Reuters

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie wykonane po środowym spotkaniu Kim Dzong Una z Władimirem Putinem w Pekinie. Jego autorem jest rosyjski reporter Aleksander Junaszew, który zamieścił krótki film na Telegramie. "Po zakończeniu rozmów personel towarzyszący przywódcy Korei Płn. Starannie zniszczył wszelkie ślady obecności Kima" - napisał.

Na nagraniu widać, jak personel północnokoreańskiego dyktatora dokładnie czyści salę po ponad dwugodzinnej rozmowie z przywódcą Rosji. Wytarto oparcie i podłokietniki krzesła, na którym siedział Kim, podobnie jak ustawiony obok stolik kawowy. Usunięto też szklankę, z której dyktator pił. Nagranie udostępniła w mediach społecznościowych stacja CNN.

"Dałoby to wgląd we wszelkie możliwe problemy zdrowotne"

Ekspert amerykańskiego think tanku Stimson Center Michael Madden wyjaśnił, że takie działania stanowią standardową procedurę bezpieczeństwa od czasów ojca i poprzednika Kim Dzong Una - Kim Dzong Ila.

- Specjalna (przenośna - red.) toaleta i worki na śmieci, odpady i niedopałki papierosów są po to, aby zagraniczna agencja wywiadowcza, nawet przyjaznego kraju, nie uzyskała materiału biologicznego (Kim Dzong Una - red. ) i nie poddała go analizie - wskazał Madden, precyzując, że chodzi np. o włos czy fragment naskórka. - Dałoby to wgląd we wszelkie możliwe problemy zdrowotne Kim Dzong Una - wyjaśnił.

Reuters przypomina, że już w przeszłości widziano personel Kima, który sprzątał miejsca, w których dyktator przebywał. Służby czyściły także różne przedmioty przed ich użyciem. Na przykład w 2023 roku przed spotkaniem z Putinem wyczyszczono krzesło, na którym Kim miał usiąść, i sprawdzono je wykrywaczem metali, upewniając się, że jest bezpieczne.

Kim Dzong Un w Chinach

Na zaproszenie przywódcy Chin Xi Jinpinga Kim przybył we wtorek do Pekinu, a w środę wraz z ponad 20 przywódcami państw obserwował defiladę wojskową zorganizowaną na placu Tiananmen z okazji 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej na Dalekim Wschodzie.

Dwustronne spotkanie Kima z Putinem odbyło się po paradzie w gościnnej rezydencji państwowej Diaoyutai w Pekinie. W czasie rozmowy Putin pochwalił "odwagę i bohaterstwo" żołnierzy północnokoreańskich, którzy walczyli u boku sił rosyjskich w obwodzie kurskim na zachodzie Rosji. Kim podkreślił zaś, że współpraca między Pjongjangiem a Moskwą "znacząco się umocniła" od czasu podpisania dwustronnego paktu o partnerstwie strategicznym w czerwcu ubiegłego roku.

