Media informują o odpowiedzi jednej z chińskich firm chemicznych na problemy demograficzne kraju. Wezwała ona zatrudnionych w niej singli i osoby rozwiedzine do zawarcia małżeństwa. Dała też termin - do 30 września tego roku.

"Jeśli w ciągu trzech kwartałów nie uda ci się zawrzeć związku małżeńskiego i założyć rodziny, firma rozwiąże z tobą umowę o pracę" - informację tej treści otrzymali w służbowej korespondencji pracownicy jednej z chińskich firm branży chemicznej. Jak pisze w relacji z Pekinu korespondentka dziennika "The New York Times" wiadomość, która zaczęła krążyć w Internecie w zeszłym miesiącu, była skierowana do pracowników niebędących w związkach małżeńskich, w wieku od 28 do 58 lat, w tym do pracowników rozwiedzionych.