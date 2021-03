Sklepikarka uratowała dziewczynkę spadającą z czwartego piętra. "Nauczyłam się z książek"

Do zdarzenia doszło w mieście Shenzhen w prowincji Guangdong w południowo-wschodnich Chinach. Istotny udział w zorganizowaniu akcji ratowania dziewczynki miała Liu Lanying, właścicielka sklepu spożywczego znajdującego się w pobliżu bloku mieszkalnego, z którego wypadła 13-latka.

"Widziałam, że ktoś zwisa z okna i wygląda, jakby zaraz miał spaść"

84 sekundy akcji ratowniczej

Potwierdzili to lekarze. Dziewczynka nie odniosła większych obrażeń, trafiła do szpitala na szczegółowe badania. Jak obliczyły przybyłe na miejsce zdarzenia służby ratownicze, od momentu, kiedy Liu wybiegła ze sklepu do chwili, kiedy 13-latka spadła na ułożone przed blokiem kołdry minęło niespełna półtorej minuty, dokładnie - 84 sekundy.