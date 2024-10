W szpitalu w chińskim Xi'an przyszło na świat rodzeństwo rozwijające się w dwóch osobnych macicach jednej kobiety. Placówka informuje, że "niezwykle rzadko" zdarza się, by w obu doszło do naturalnego poczęcia.

Informację o narodzinach chłopczyka i dziewczynki przez cesarskie cięcie przekazał szpital w Xi'an, nazywając poród dzieci rozwijających się w dwóch macicach jednej kobiety "jednym na milion". We wpisie zamieszczonym 18 września na oficjalnym koncie na platformie Weibo szpital podkreślił, że "niezwykle rzadko" zdarza się, by doszło do naturalnego poczęcia w obu macicach, "a jeszcze rzadziej", by taka ciąża została donoszona.