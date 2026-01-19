Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Rekordowo mało urodzeń, rekordowo dużo zgonów. Czwarty taki rok

chiny pekin
Chińczycy na rowerach w Pekinie
Źródło: Archiwum Reuters
Populacja Chin skurczyła się już czwarty rok z rzędu - tym razem ubyło 3,39 miliona Chińczyków. W 2025 roku odnotowano też rekordowo mało urodzeń, pomimo wysiłków władz, by odwrócić ten negatywny trend demograficzny.

Jak podało w poniedziałek chińskie Narodowe Biuro Statystyczne, w 2025 roku populacja Chin skurczyła się po raz czwarty z kolei. Tym razem odnotowano spadek rzędu 3,39 mln osób, do poziomu 1,405 mld.

W Chinach odnotowano rekordowo niską liczbę urodzeń. Na świat przyszło 7,92 mln dzieci, a liczba zgonów wyniosła 11,31 mln. Obecnie wskaźnik urodzeń wynosi 5,63 na tysiąc mieszkańców, najmniej od 1949 roku, podczas gdy wskaźnik zgonów wynosi 8,04 na tysiąc mieszkańców i jest najwyższy od 1968 roku.

Kraj boryka się z gwałtownym starzeniem się społeczeństwa. Osoby powyżej 60. roku życia stanowią już 23 proc. ogółu mieszkańców. Prognozy mówią, że do 2035 roku ta grupa wiekowa powiększy się do 400 mln, co stanowi poważne wyzwanie dla chińskiego systemu emerytalnego i kurczących się zasobów siły roboczej.

Stracili ponad milion ludzi
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Stracili ponad milion ludzi

Chińczycy walczą z kryzysem

W ostatnich latach władze Chin bezskutecznie próbują zatrzymać kryzys. Najpierw odeszły od restrykcyjnej polityki jednego dziecka, która obowiązywała od 1979 do 2016 roku. W 2021 roku zezwolono małżeństwom na posiadanie trojga potomstwa, jednak nie przyniosło to oczekiwanego wzrostu dzietności. Eksperci wskazują, że główną barierą pozostaje ogromne obciążenie finansowe, z jakim wiąże się wychowanie dzieci w miastach.

Efektów nie przynosi też strategia wsparcia demograficznego szacowana na 180 mld juanów (ok. 94 mld zł). Obejmuje ona m.in. zasiłki na dzieci oraz zapowiedź pełnej refundacji kosztów medycznych dla kobiet w ciąży, w tym in vitro, od 2026 roku. Choć liczba małżeństw spadła drastycznie w 2024 roku, ułatwienia w ich rejestracji przyniosły pod koniec 2025 roku pierwsze sygnały odbicia. Mimo to wskaźnik dzietności w Chinach pozostaje jednym z najniższych na świecie i wynosi zaledwie jedno urodzenie na kobietę.

Z danych ONZ wynika, że w 2023 roku Indie przejęły od Chin miano najludniejszego kraju świata. Rok wcześniej populacja Chin kontynentalnych odnotowała pierwszy spadek od ponad sześciu dekad.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Poważny problem dla Pekinu. Tak złych danych nie było jeszcze nigdy

Poważny problem dla Pekinu. Tak złych danych nie było jeszcze nigdy

Tak zachęcają do rodzenia dzieci. Nowy obowiązek dla szpitali

Tak zachęcają do rodzenia dzieci. Nowy obowiązek dla szpitali

Autorka/Autor: pb//az

Źródło: PAP, BBC

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
ChinyDemografiaKryzys demograficzny
Czytaj także:
Walka Trumpa z wiatrakami. A tak naprawdę z czym?
Walka Trumpa z wiatrakami. A tak naprawdę z kim?
Zuzanna Karczewska
Do zdarzenia doszło w piątek, 16 stycznia.
16-latek groził maczetą i poniżał, 13-latka biła i nagrywała
Katowice
kolektura lotto, loteria
Nowy milioner. Podano, gdzie padła główna wygrana
BIZNES
19-latek jest podejrzany o znęcanie się nad ciężarną partnerką (zdj. ilustracyjne)
19-latek znęcał się w "sposób szczególnie okrutny" nad ciężarną partnerką
WARSZAWA
Zmiany na Dworcu Zachodnim
Dwie awarie na kolei. Odwołane i opóźnione pociągi
WARSZAWA
Badanie miejsca wypadku kolejowego w pobliżu miasta Adamuz w Hiszpanii. Zdjęcie udostępnione przez hiszpańską służbę Guardia Civil
Zdjęcia z miejsca wypadku w Hiszpanii. Media zwróciły uwagę na jeden szczegół
Świat
Muzeum Literatury w Warszawie
Ministra pyta wojewodę o czynności podejmowane przez samorząd
WARSZAWA
Mężczyzna trafił do aresztu (zdjęcie ilustracyjne)
Znęcał się nad matką, kobieta zmarła. 31-latek w areszcie
Wrocław
Policjanci i wolontariusze uratowali skrajnie zaniedbanego psa
Skrajnie zaniedbany pies, obok zamarznięte woda i jedzenie
Opole
warszawa miasto wieczor ludzie shutterstock_2703761903
Wyjątkowo duża pula na rynku. "Telefony znów zaczęły dzwonić"
BIZNES
Lodospady, Rudawka Rymanowska
"Zdecydowałem się zobaczyć je na własne oczy. Cud natury"
METEO
Pan Mieczysław mieszka w jamie nad Wisłą
Zobaczyli reportaż i ruszyli z pomocą. Pan Mieczysław opuścił jamę nad Wisłą
WARSZAWA
Sprawcę zatrzymano 14 stycznia
W czasie szarpaniny odgryzł ucho znajomemu
Poznań
Katastrofa kolejowa w Hiszpanii
Hiszpania ogłasza żałobę narodową. "Dzień bólu"
Świat
Zderzenie dwóch pociągów w Hiszpanii
Mówią o "dziwnej" katastrofie. "Na dobrą sprawę nic nie wiemy"
Świat
imageTitle
Setne zwycięstwo Djokovicia w Melbourne. Jest o dwa kroki od rekordu
EUROSPORT
Mieszkańcy Kijowa walczą z mrozem
Pół miasta bez ogrzewania, w nocy minus 20 stopni. "Reakcja Polaków przerosła wyobrażenia"
Świat
Podejrzani wystawiali podrobione recepty na leki zawierające środki odurzające i substancje psychotropowe
Wystawiali podrabiane recepty. Siedem osób oskarżonych
Rzeszów
Karol Nawrocki
Karol Nawrocki "został zaproszony" do Rady Pokoju
Polska
Król Karol III
Król Karol III nie poleci do USA? Jest odpowiedź premiera
Świat
Kominy EC Siekierki z poziomo unoszącym się dymem, 19.01.2026
Dym nad Warszawą unosił się poziomo. To zjawisko było przyczyną
METEO
imageTitle
Wawrinka nie ma dość. Jeszcze nie żegna się z Melbourne
EUROSPORT
Rycerz Siedmiu Królestw
"Szczęka mi opadła", "prawdziwa przyjemność", "dawno się tak nie bawiliśmy". Ten serial zachwyca
Kultura i styl
Pomoc nie zna granic. Jak Polacy rozsiani po świecie tworzą Sztaby WOŚP
Łączy ich "gen społecznika". Szefowie sztabów WOŚP poza Polską w reportażu Ewy Knast
Polska
Dunajec
Weszła za psem na zamarzniętą rzekę. Wołanie o pomoc usłyszał strażak
Kraków
imageTitle
Gauff sprostała roli faworytki. Pewnym krokiem weszła do drugiej rundy
Najnowsze
Zimowa pogoda w Bieszczadach
Mroźno i wietrznie. Gdzie pogoda jest groźna
METEO
Pamięć RAM
"Bezprecedensowy" niedobór pamięci. Giganci zwiększają produkcję
BIZNES
Pies błąkał się po ulicach Środy Wielkopolskiej
"Nie bądźmy obojętni". Po ulicy biegał zziębnięty pies
Poznań
Ciała małżeństwa odkryto w domu na terenie Ursusa
Dwa ciała w domu z odciętymi mediami. Urzędnicy: para odmawiała pomocy
Alicja Glinianowicz
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica