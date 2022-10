Jeden dzień, wysoka stawka. "Jak poważnie Xi Jinping potraktuje kanclerza"?

Niemiecka dziennikarka Kristina Dunz, która wielokrotnie towarzyszyła w oficjalnych podróżach do Chin Angeli Merkel oceniła, że obecny kanclerz Olaf Scholz będzie miał trudniejsze zadanie, niż poprzedniczka. - Będzie miał tylko jeden dzień na nawiązanie kontaktów politycznych, biznesowych i społecznych w Chinach. To czas na szybką polityką - stwierdziła Dunz. Zaznaczyła, że zaplanowana na czwartek wizyta pokaże, "jak poważnie Xi Jinping potraktuje kanclerza".

"Zawsze był nocleg. Po około 12-godzinnym locie realizowaliśmy od razu program dnia, do późnego wieczora. Przespana noc, potem wycieczka do innego regionu" – wspomniała Dunz. Przypomniała też, że Merkel odwiedzała w Chinach firmy z przedstawicielami niemieckiego biznesu "wysokiego szczebla".

"Spotykała się też z przedstawicielami organizacji pozarządowych, by poruszyć kwestie praw człowieka. Na to musiało wystarczyć czasu. Oczywiście przywódcy w Pekinie zawsze uważali to za afront, ale pozwalali Merkel na to. Najważniejszy był biznes" – stwierdziła Kristina Dunz.