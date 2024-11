Pojechali po pierogi. Dziesiątki tysięcy rowerzystów zablokowało drogi

Wszystko zaczęło się w czerwcu od kilku studentów, którzy postanowili udać się na rowerach z miasta Zhengzhou (stolicy prowincji Henan) do oddalonego o około 50 kilometrów Kaifeng. Celem podróży były pochodzące z Kaifeng tangbao - pierożki wypełnione "zupą", a dokładniej galaretowatym nadzieniem, zwykle z mięsem, które podczas gotowania na parze zmienia konsystencję na półpłynną. Wkrótce "nocna przejażdżka do Kaifeng" stała się popularnym w chińskich mediach społecznościowych trendem, który - jak zauważa BBC - wpisuje się w chęć wybierania przez młodych Chińczyków tańszych opcji podróżowania w geście sprzeciwu wobec kulejącej gospodarki i nikłych perspektyw na zatrudnienie. Jak opowiadał lokalnym mediom jeden z uczestników wyprawy, "nie ma drugiej szansy na młodość, więc warto wybrać się na spontaniczną wycieczkę z przyjaciółmi".

Wzmocnienie turystyki i utrudnienia w ruchu

Państwowe media początkowo wychwalały ten trend, określając go jako demonstrację pasji wśród młodych obywateli. Władze miasta Kaifeng zaczęły nawet ogłaszać zniżki i specjalne wydarzenia skierowane do studentów. Dodatkowo zaangażowały służby, które miały dbać o bezpieczeństwo rowerzystów.

Ekscytacja szybko jednak minęła, bo radosny nastrój przyćmiły tworzące się korki na głównych drogach między Zhengzhou a Kaifeng. BBC relacjonuje, że jedna z osób opisała lokalnemu serwisowi Jimu News, że przejazd trasą między dwoma miastami zwykle zajmował godzinę, a teraz wydłużył się do trzech godzin. "Część rowerzystów dzieliła się w mediach społecznościowych informacją, że zmuszeni byli zejść z rowerów i przepychać się przez tłum" - opisał brytyjski portal. Dodaje, że brakuje oficjalnych statystyk co do tego, ile jednośladów przejechało przez jedną noc na opisywanej trasie, jednak z relacji w mediach społecznościowych wynika, że liczba ta wahała się od 100 do 200 tysięcy osób.